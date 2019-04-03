Гроші в подарунок на повноліття: як це роблять німці (відео)

130 тисяч євро - приблизно в таку суму обходиться німецьким батькам утримання однієї дитини до досягнення нею 18-річчя, підрахувало Федеральне статистичне відомство. Тут враховані витрати на їжу, одяг, транспорт, додаткові заняття, кишенькові гроші. Однак у кожній родині виникає ситуація, що вимагає від батьків додаткових фінансових витрат. Це може бути поїздка з класом за кордон, рік навчання за кордоном або отримання водійських прав. Тож, серед німців важко знайти батьків, які не намагалися б подбати про стартовий капітал для свого чада.



