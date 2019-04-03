 Гроші в подарунок на повноліття: як це роблять німці (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.04.2019

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Економіка

Гроші в подарунок на повноліття: як це роблять німці (відео)

До повноліття дітей німці, зазвичай, заощаджують для них такий собі стартовий капітал. Гроші економлять, приміром, на водійські курси або автомобіль. Як німцям це вдається?

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Багато батьків у Німеччині прагнуть навчити дитину ощадливості з дитинства

130 тисяч євро - приблизно в таку суму обходиться німецьким батькам утримання однієї дитини до досягнення нею 18-річчя, підрахувало Федеральне статистичне відомство. Тут враховані витрати на їжу, одяг, транспорт, додаткові заняття, кишенькові гроші. Однак у кожній родині виникає ситуація, що вимагає від батьків додаткових фінансових витрат. Це може бути поїздка з класом за кордон, рік навчання за кордоном або отримання водійських прав. Тож, серед німців важко знайти батьків, які не намагалися б подбати про стартовий капітал для свого чада.

 


 

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Докладно

Багато батьків у Німеччині прагнуть навчити дитину ощадливості з дитинства

Гроші в подарунок на повноліття: як це роблять німці (відео)

До повноліття дітей німці, зазвичай, заощаджують для них такий собі стартовий капітал. Як їм це вдається?  

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