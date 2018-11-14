"Громову птаху" Мерілін Монро продали з молотка

Чорний кабріолет Ford Thunderbird, що належав голлівудській зірці Мерілін Монро, продали на аукціоні у Беверлі-Гіллз. "Громова птаха" пішла з молотка за 490 тисяч доларів США, повідомляє у неділю, 18 листопада, агенція dpa.
У власності Монро автомобіль перебував з 1955-го до 1962 року. Автомобіль було придбано 20 грудня 1955 року, припускають, що це був подарунок Монро на різдво від її бізнес-партнера, фотографа Мілтона Ґріна. Невдовзі після отримання автомобіля Монро побралася з драматургом Артуром Міллером. За тодішніми повідомленнями ЗМІ, саме на цьому Ford Thunderbird Монро та Міллер прибули на церемонію одруження в червні 1956 року.
Як повідомив аукціонний дім Julien's Auctions, з молотка також пішли й інші речі акторки. Так, екземпляр чоловічого журналу Playboy з Монро на обкладинці та автографом видавця Г'ю Геффнера був придбаний за 32 тисячі доларів. А статуетку "Золотий глобус", отриману Монро у 1961 році, придбали за 250 тисяч доларів.
-
Міф Джона Ф. Кеннеді
Нащадок впливового клану
Син заможних батьків, Джону Ф. Кеннеді належав до привілейованої молоді. Його батько, Джозеф П. Кеннеді, працював за кордоном, зокрема і в Лондоні. Кеннеді ходив у приватні школи, навчався у знаменитому Гарвардському університеті. На цій світлині 1943 року Джону Ф. Кеннеді сфотографований під час служби офіцером ВМС США в Панамі.
-
Міф Джона Ф. Кеннеді
35-й президент США
Після армії Джон Ф. Кеннеді став активним членом Демократичної партії, засідав у Палаті представників і в Сенаті, а у 1960 році балотувався на посаду президента. Він присягнув 20 січня 1961 року і у 43 роки став другим наймолодшим політиком на посаді. Під час інавгурації сказав: "Не запитуйте, що ваша країна може зробити для вас - запитайте, що ви можете зробити для своєї країни".
-
Міф Джона Ф. Кеннеді
"Ich bin ein Berliner"
З німецької точки зору, найважливішим днем епохи Джона Ф. Кеннеді було 26 червня 1963 року. Це був день його знаменитої промови в Західному Берліні. Президент США тоді вимовив легендарну фразу: "Ich bin ein Berliner" - "Я берлінець". Кеннеді висловив солідарність з німцями та містом, яке розділяла стіна.
-
Міф Джона Ф. Кеннеді
Золотий хлопчик і найвпливовіша людина світу
Кеннеді швидко завоював серця багатьох американців своїм молодецьким шармом. Проте, його президенство також запам'яталося і кризами та конфліктами - зокрема, невдалим вторгненням до затоки Свиней, спрямованим проти комуністичного режиму Кастро на Кубі. У 1962 році світ був дуже близький до ядерної війни. Кеннеді приписують те, що він запобіг цій катастрофі.
-
Міф Джона Ф. Кеннеді
Гламур від Джекі
Дружина Джона Ф. Кеннеді Жаклін, або як її називала тогочасна преса Джекі, принесла елегантність і гламур до Білого дому. Першою леді вона була лише кілька років, однак своїм вишуканим стилем вона вплинула на ціле покоління. Жаклін Кеннеді стала праобразом першої леді для дружин натсупних президентів.
-
Міф Джона Ф. Кеннеді
Джон Ф. Кеннеді - бабій
Кеннеді (праворуч) мав репутацію бабія. Йому навіть приписували пристрасть до дівчат за викликом. Найвідоміший із позашлюбних романів був, нібито, з Мерілін Монро (в центрі). Зірці Голлівуду і секс-символу шістдесятих також приписували зв'язок з братом Джона Кеннеді Робертом (ліворуч). Вона померла 1962 року за досі не до кінця з'ясованих обставин.
-
Міф Джона Ф. Кеннеді
Джон Ф. Кеннеді - cім'янин
На цьому фото 1962 року президент аплодує своїм дітям Керолайн і Джону. Однак клан Кеннеді не завжди був таким щасливим як на цій світлині. Родина зазнала низки важких ударів. Брат Джона Кеннеді Роберт також був убитий. Інші Кеннеді померли внаслідок нещасних випадків, передозування, авіакатастрофи або скоїли самогубство.
-
Міф Джона Ф. Кеннеді
Вбивство Джона Ф. Кеннеді
Даллас, штат Техас, 22 листопада 1963 року. Кеннеді з дружиною перебували у передвиборчому турі. Проїзд на авто з відкритим дахом. Постріл вбивці. Вся країна занурилася в жалобу. Це був жорстокий кінець мрій багатьох людей про молодого, енергійного американского президента, який мав мету зробити світ кращим.
-
Міф Джона Ф. Кеннеді
Вічна загадка вбивства
Через два дні після вбивства Джона Ф. Кеннеді підозрюваний у його вбивстві робітник Лі Харві Освальд (у центрі), був застрелений власником нічного клубу Джеком Рубі (праворуч). Харві затримали вже за кілька годин після вбивства. Суперечки навколо конспірологічних теорій про те, хто міг смикати за нитки у цій заплутаній справі, тривають і нині.
-
Міф Джона Ф. Кеннеді
Спадок Джон Ф. Кеннеді
Навіть через роки після поховання Кеннеді 25 листопада 1963 року його епоха все ще впливає на нашу. Кожного наступного президента США порівнювали з Джон Ф. Кеннеді. Яким би було його президентство, якби його не вбили лише після 1036 днів на посаді? Як змінився би світ?
-
Міф Джона Ф. Кеннеді
Тисячі розсекречених документів
Можливо, відповіді на ці запитання допоможуть пролити майже три тисячі документів про розслідування вбивства Джона Кеннеді, які за дорученням нинішнього президента США Дональда Трампа розсекретили в США. Ще 200 документів мають пройти додаткову перевірку ФБР та ЦРУ перед оприлюдненням.
Автор: Марк Сага, Михайло Малий