Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "громадянське суспільство".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини зафіксували обмеження свободи думки та мирних зібрань як на підконтрольних уряду України територіях, так і в анексованому Росією Криму та самопроголошених "республіках".
Телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк зібрав понад 25 000 голосів під петицією про повну заборону концертів в Україні для виконавців з РФ. Що спонукало його зробити це на восьмому році війни - в інтерв'ю DW.
Після саміту глав держав та урядів Євросоюзу Анґела Меркель виступила з заявою про те, що результати виборів в Білорусі визнати не можна. За її словами, країні потрібний національний діалог. Меркель також пояснила, чому не може бути посередницею між Лукашенком та опозицією.
Через 75 років після звільнення "Аушвіца" в Німеччині все ще існують антисемітизм і расизм у різних проявах, заявив голова німецького Бундестагу. Щоб успішно боротися з цим, необхідна сильна держава і мужнє громадянське суспільство.
За останні два роки в Україні було вбито чотири громадських активіста. Проте їхні історії не так відомі громадськості, як, скажімо, історія загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк. DW розібралася в причинах.
Громадські активісти в Україні скаржаться, що опинилися у небезпеці через свою діяльність. Про ситуацію з безпекою в Україні та про наслідки смерті Катерини Гандзюк DW поговорила з правозахисницею Наталією Бімбірайте.