Громадянське суспільство

Анґела Меркель: Лукашенко відхилив усі спроби телефонної розмови (19.08.2020)

Після саміту глав держав та урядів Євросоюзу Анґела Меркель виступила з заявою про те, що результати виборів в Білорусі визнати не можна. За її словами, країні потрібний національний діалог. Меркель також пояснила, чому не може бути посередницею між Лукашенком та опозицією.