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Громадянське суспільство

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "громадянське суспільство".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ООН: В Україні чиниться тиск на журналістів і громадянське суспільство

ООН: В Україні чиниться тиск на журналістів і громадянське суспільство 09.12.2021

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини зафіксували обмеження свободи думки та мирних зібрань як на підконтрольних уряду України територіях, так і в анексованому Росією Криму та самопроголошених "республіках".

Ігор Кондратюк про заборону концертів виконавців з Росії, війну і Зеленського (13.10.2021) 13.10.2021

Телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк зібрав понад 25 000 голосів під петицією про повну заборону концертів в Україні для виконавців з РФ. Що спонукало його зробити це на восьмому році війни - в інтерв'ю DW.
Світлана Тихановська зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном

Світлана Тихановська зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 20.07.2021

У США лідерка білоруської опозиції закликала ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ, підтримати громадянське суспільство Білорусі та посилити тиск на режим Лукашенка.
Лукашенка не зрадять? Чи готові чиновники Білорусі виступити проти нього

Лукашенка не зрадять? Чи готові чиновники Білорусі виступити проти нього 23.04.2021

1700 білоруських посадовців хочуть, щоб Лукашенко пішов. Вони підписали відкритого листа з відповідною вимогою. DW - про те, які настрої панують серед держслужбовців у Білорусі.

Анґела Меркель: Лукашенко відхилив усі спроби телефонної розмови (19.08.2020) 19.08.2020

Після саміту глав держав та урядів Євросоюзу Анґела Меркель виступила з заявою про те, що результати виборів в Білорусі визнати не можна. За її словами, країні потрібний національний діалог. Меркель також пояснила, чому не може бути посередницею між Лукашенком та опозицією.

Коментар: Осінь диктатора Лукашенка

Коментар: Осінь диктатора Лукашенка 10.08.2020

Вибори були фарсом, перемога Лукашенка - визначена заздалегідь. Незважаючи на це, громадянське суспільство в Білорусі перемогло. Час диктатора може збігти, на Мінськ може чекати переламний момент, вважає Крістіан Тріппе.
Угорщина: мінус надзвичайний стан, плюс більше влади для Орбана

Угорщина: мінус надзвичайний стан, плюс більше влади для Орбана 19.06.2020

Віктор Орбан вирішив скасувати надзвичайний стан в Угорщині. Але критики закидають прем'єр-міністру відволікання уваги - інший законопроєкт дасть йому ще більше повноважень.
Напади на громадських активістів в Україні: 23 нових випадки з початку цього року

Напади на громадських активістів в Україні: 23 нових випадки з початку цього року 24.04.2020

Українські правозахисники зафіксували 23 інциденти навколо громадських активістів з початку цього року. В зв'язку з карантинними обмеженнями вони вказали на нові загрози громадянському суспільству.

Бундестаг ФРН вшанував пам'ять жертв націонал-соціалізму (29.01.2020) 29.01.2020

Через 75 років після звільнення "Аушвіца" в Німеччині все ще існують антисемітизм і расизм у різних проявах, заявив голова німецького Бундестагу. Щоб успішно боротися з цим, необхідна сильна держава і мужнє громадянське суспільство.
Коментар: Боротьба за свободу ніколи не припиниться

Коментар: Боротьба за свободу ніколи не припиниться 09.11.2019

Падіння Берлінського муру сприймається багатьма у світі як один із головних символів свободи. Однак у самій возз'єднаній Німеччині і через 30 років тривають пошуки власної ідентичності, пише шефредакторка DW Інес Поль.
Як українці реагують на масові протести у Москві

Як українці реагують на масові протести у Москві 05.08.2019

Масові акції протесту у Москві з вимогами реєстрації незалежних кандидатів на виборах до міськдуми пройшли в Україні майже непоміченими. Чому? Про це - у матеріалі DW.

Не лише Катерину Гандзюк: яких ще активістів вбивають в Україні? (відео)

Не лише Катерину Гандзюк: яких ще активістів вбивають в Україні? (відео) 29.05.2019

За останні два роки в Україні було вбито чотири громадських активіста. Проте їхні історії не так відомі громадськості, як, скажімо, історія загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк. DW розібралася в причинах.

Не лише Катерина Гандзюк: хто вони - "невідомі" вбиті активісти (29.05.2019) 29.05.2019

За останні два роки в Україні було вбито чотири громадських активістів. Проте їхні історії не так відомі громадськості, як історія загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк. DW розібралася в причинах.

Вибори по-німецьки: 100-річна бабуся йде в політику (02.05.2019) 02.05.2019

У віці 100 років німкеня Лізель Гайзе вирішила взяти участь у місцевих виборах. Одна з головних причин - допомагати молоді. А ви віддали б свій голос за довгожительку?
Неурядові організації під прицілом влади багатьох країн світу

Неурядові організації під прицілом влади багатьох країн світу 24.01.2019

Не лише у Росії та країнах Азії неурядовим організаціям ідеться несолодко. Тепер і у Бразилії, де новий авторитарний президент прагне перевірити роботу закордонних організацій із надання допомоги.
Правозахисниця Наталя Бімбірайте: Влада перетворює активістів на мішені для силовиків

Правозахисниця Наталя Бімбірайте: Влада перетворює активістів на мішені для силовиків 08.11.2018

Громадські активісти в Україні скаржаться, що опинилися у небезпеці через свою діяльність. Про ситуацію з безпекою в Україні та про наслідки смерті Катерини Гандзюк DW поговорила з правозахисницею Наталією Бімбірайте.

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