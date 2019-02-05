Громадянство в Україні: депутатам - подвійне, олігархам - потрійне

За даними Державної міграційної служби, щороку з українського громадянства виходять кілька тисяч осіб. Як правило, відмова від українського громадянства відбувається у процесі набуття громадянства іншої держави. Це питання врегульоване міжнародними угодами України, а також законом про громадянство. Відповідно до статті 19 цього закону, добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати особою громадянства України.

Багатіям і депутатам можна?

На цій підставі українців змушують вийти з українського громадянства, перш ніж отримати громадянство іншої держави. Утім, ця сама норма, вочевидь, не поширюється на заможних українців, які просто купують собі паспорти інших країн. Громадянином Мальти, наприклад, можна стати приблизно за мільйон євро. 650 тисяч треба заплатити у спеціальний фонд цієї країни, ще 150 тисяч вкласти у мальтійські цінні папери, а також купити або орендувати на п'ять років на Мальті нерухомість. Щороку мальтійські паспорти, як свідчать списки, що оприлюднюються в урядовому віснику, купують собі десятки українців. Саме так 2017 року вчинили, наприклад, Олександр Ігорович Лобановський і Ольга Владиславівна Мерцалова.

Пошук інформації у відкритих реєстрах дає підстави впевнено припустити, що йдеться про депутата Харківської міської ради і його дружину. Лобановський і Мерцалова належать до найзаможніших харків'ян - вони є власниками мережі торгівельних центрів "Клас". За 2017 рік подружжя задекларувало понад 35 мільйонів гривень доходу. Ще 1,2 мільйона доларів становив прибуток британської компанії Лобановського Aldis Investments Limited, який, утім, не відображений у декларації депутата.

За законом, добровільне набуття громадянства іншої держави є підставою для втрати українського громадянства. Однак правових механізмів забезпечити цю норму немає

Перевірити неможливо

Численні спроби DW отримати коментар депутата Лобановського щодо інформації в урядовому віснику Мальти залишилися безрезультатними. У Харківській міській раді повідомили, що не бачать підстав перевіряти, чи дійсно один з депутатів міськради отримав паспорт іншої країни. Хоча мати друге громадянство чиновникам і депутатам всіх рівнів заборонено законом про державну службу. Утім, ця норма є політичною і на практиці не діє, констатувала у розмові з DW юристка, член правління Асоціації адвокатів України Леся Дубчак. "У міграційної служби та інших органів влади немає можливостей перевіряти, чи є у людини друге громадянство. Такі повноваження є лише у правоохоронних органів, якщо йдеться про розслідування кримінального провадження", - зазначила юристка. Таким чином, навіть за бажання керівництво Харківської міської ради чи будь якого іншого органу державної влади чи місцевого самоврядування не може перевірити, чи дотримуються депутати і чиновники норми закону про держслужбу.

Закон один, реальність - різна

Леся Дубчак зауважує, що статус-кво дає підстави говорити про дискримінацію українців, яких змушують відмовлятись від українського паспорта через набуття іншого громадянства. Адже українські мільйонери, які купують собі паспорти інших країн, не повідомляють про це органи влади і можуть безперешкодно користуватись обома паспортами. "Мені здається, що такі преференції невиправдані", - каже юристка. Вона сумнівається, що будь-які спроби більш жорстко карати за отримання другого громадянства є безперспективними через те, що органи влади інших країн зазвичай не надають інформацію про своїх громадян іноземним установам.

Цією ситуацію, вочевидь, активно користуються закарпатці, які масово отримують угорські паспорти, та буковинці, які оформлюють собі паспорт сусідньої Румунії. За оцінками українського МЗС, громадянство Угорщини вже оформили понад сто тисяч українців. Річ у тім, що, на відміну, скажімо, від Німеччини, Угорщина надає своє громадянство без обов'язкової відмови від першого громадянства. За інформацією місцевих ЗМІ, можливістю отримати угорський паспорт вже скористалися навіть численні чиновники і депутати. Час від часу дехто з них "попадається", помилково пред'являючи українським прикордонникам не український, а угорський паспорт. Як засвідчив нещодавній скандал з депутаткою Берегівської міськради Катаріною Дорчі, все завершується штрафом у 354 гривні 20 копійок.

Ігор Коломойський визнає, що в нього є три громадянства

Олігарху можна і три громадянства

З огляду на неможливість контролю за виконанням норм про заборону подвійного громадянства не вщухають дискусії, чи не варто дати можливість всім українцям, що виїхали за кордон, за бажанням мати два паспорти. Поштовх цій дискусії днями дав міністр закордонних спав Павло Клімкін, запропонувавши залишати громадянство закордонним українцям. "Ми втрачаємо тисячі і тисячі українців, які могли би працювати тут, і не тільки в державних органах чи якійсь бюрократії, чи бізнесі, але й також створювати сучасну українську культуру", - зазначив Клімкін 18 березня в ефірі "Радіо культура".

А поки діаспоряни чекають на законодавчі зміни, щоб мати право на другий паспорт, в українських багатіїв їх подекуди навіть декілька. Зокрема, мільярдер Ігор Коломосйський не приховує, що у нього три громадянства - України, Ізраїлю та Кіпру. "Подвійне громадянство заборонене, а потрійне - ні", - прокоментував цю ситуацію свого часу Коломойський в інтерв'ю "Радіо Свобода". Олігарх на той момент був головою Дніпропетровської обласної держадміністрації.