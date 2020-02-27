 Громадянка України заразилася коронавірусом в Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2020

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Новини

Громадянка України заразилася коронавірусом в Італії

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що українка в Італії заразилася коронавірусом. Зараз жінка перебуває в інфекційному відділенні лікарні в Неаполі, її стан не критичний.

Протиепідемічні заходи на півночі Італії (фото 22 лютого)

Протиепідемічні заходи на півночі Італії

В Італії підтвердився випадок зараження українки коронавірусом, повідомило в четвер, 27 лютого, міністерство закордонних справ України.

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Федеральним землям Німеччини потрібно активувати свої плани дій на випадок пандемії та підготуватися до їхнього можливо запровадження в життя, наголосив німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан. (26.02.2020)

Містечко Віттадоне на півночі Італії межує з "червоною зоною", в якій через коронавірус опинилося майже 50 тисяч осіб. Його жителі більше не цілуються при зустрічі й не потискають одне одному руки. Репортаж DW. (25.02.2020)

"За інформацією генерального консульства України в Неаполі, станом на сьогодні в Італії підтверджено один випадок зараження коронавірусом серед громадян України. Громадянка України, 26 років, працює на півночі Італії у місті Кремона. Приїхала на південь Італії до міста Чиленто, провінція Салерно, відвідати батьків", - цитує агентство "Інтерфакс-Україна" пресслужбу МЗС України.

Наразі дівчина перебуває в інфекційному відділенні лікарні "Котуньо" в Неаполі, її стан не є критичним, зазначається в повідомленні. Позитивний результат на коронавірус має остаточно підтвердити клініка "Спаланцані" в Римі. Родичі, яких вона відвідувала, перебувають на карантині.

Нагадаємо, що північ Італії є епіцентром поширення коронавірусу в Європі. У регіоні від викликаного коронавірусом захворювання вже померло 10 осіб, понад 300 - заражені. Загалом в усій Італії зафіксовано понад 400 випадків інфікування, 12 хворих померли.

Дивитись відео 03:47

Коронавірус у Німеччині: як діагностують, де ізолюють і чим лікують (27.02.2020)

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Поліцейський контроль на кордоні карантинної зони

    Близько 52 тисяч осіб, що проживають в 11 населених пунктах на півночі Італії, фактично виявилися відрізаними від зовнішнього світу через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу. В'їзд в ці міста і виїзд з них можливі лише за спеціальним дозволом. Порушникам загрожує "кримінально-правова" відповідальність.

  • Коронавірус в Італії. Місто Кодоньо в регіоні Ломбардія

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Порожні вулиці

    Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Кількість хворих стрімко зростає

    20 лютого діагноз коронавірусу підтвердився у 38-річного жителя міста Кодоньо. З того часу кількість хворих з його кола спілкування неухильно зростає. На даний момент батьки чоловіка (на фото) перебувають під наглядом лікарів. Проте він не є так званим "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу в регіоні.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Закупівля продуктів про запас

    Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Високий попит на захисні маски

    Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Карнавал у Венеції

    Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.

  • Коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Показ мод в інтернеті

    Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.

  • Скасування футбольних матчів через коронавірус в Італії

    Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

    Скасування футбольних матчів

    Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї.

    Автор: Олена Гункель


DW.COM

Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії

За поширенням нового коронавірусу Італія вийшла на перше місце в ЄС. Через різке зростання кількості випадків зараження на півночі країни 23 лютого 11 населених пунктів були переведені на режим карантину. (24.02.2020)  

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