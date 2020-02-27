Громадянка України заразилася коронавірусом в Італії

В Італії підтвердився випадок зараження українки коронавірусом, повідомило в четвер, 27 лютого, міністерство закордонних справ України.

"За інформацією генерального консульства України в Неаполі, станом на сьогодні в Італії підтверджено один випадок зараження коронавірусом серед громадян України. Громадянка України, 26 років, працює на півночі Італії у місті Кремона. Приїхала на південь Італії до міста Чиленто, провінція Салерно, відвідати батьків", - цитує агентство "Інтерфакс-Україна" пресслужбу МЗС України.

Наразі дівчина перебуває в інфекційному відділенні лікарні "Котуньо" в Неаполі, її стан не є критичним, зазначається в повідомленні. Позитивний результат на коронавірус має остаточно підтвердити клініка "Спаланцані" в Римі. Родичі, яких вона відвідувала, перебувають на карантині.

Нагадаємо, що північ Італії є епіцентром поширення коронавірусу в Європі. У регіоні від викликаного коронавірусом захворювання вже померло 10 осіб, понад 300 - заражені. Загалом в усій Італії зафіксовано понад 400 випадків інфікування, 12 хворих померли.

Дивитись відео 03:47 Поділитись Коронавірус у Німеччині: як діагностують, де ізолюють і чим лікують (27.02.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3YUwN Коронавірус у Німеччині: як діагностують, де ізолюють і чим лікують (27.02.2020)