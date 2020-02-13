Громадянам Китаю тимчасово заборонили в'їзд в Росію

В Росію тимчасово заборонили в'їзд громадянам Китаю. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін. Про це повідомили у вівторок, 18 лютого, в апараті віцепрем'єрки РФ Тетяни Голікової, яка також очолює оперативний штаб з запобігання поширенню коронавірусної інфекції на території Росії. Рішення ухвалено "у зв'язку з погіршенням епідеміологічної обстановки в КНР і прибуттям на територію РФ громадян КНР".

З 20 лютого китайцям буде заборонений в'їзд в Росію з приватною, навчальною і туристичною метою, а також для трудової діяльності. Транзитних пасажирів обмеження не торкнуться.

Станом на 18 лютого від китайського коронавірусу померло 1868 осіб. Загальна кількість інфікованих, згідно з офіційною статистикою, становить 72 436. Більшість зафіксованих випадків зараження вірусом, як і раніше, припадає на китайську провінцію Хубей. За межами Китаю зафіксовано 827 випадків зараження вірусом у 26 країнах.

Як повідомлялося, Україна планує евакуювати з Китаю 49 своїх громадян і 25 іноземців. Після повернення в Україну евакуйовані громадяни протягом 14 днів будуть перебувати на карантині.