 Громадянам Китаю тимчасово заборонили в′їзд в Росію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2020

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Новини

Громадянам Китаю тимчасово заборонили в'їзд в Росію

З 20 лютого китайці не зможуть в'їжджати в Росію з приватною, навчальною і туристичною метою, а також для трудової діяльності. Рішення ухвалено у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в КНР.

Лікарня в китайському місті Ухань

Лікарня в китайському місті Ухань

В Росію тимчасово заборонили в'їзд громадянам Китаю. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін. Про це повідомили у вівторок, 18 лютого, в апараті віцепрем'єрки РФ Тетяни Голікової, яка також очолює оперативний штаб з запобігання поширенню коронавірусної інфекції на території Росії. Рішення ухвалено "у зв'язку з погіршенням епідеміологічної обстановки в КНР і прибуттям на територію РФ громадян КНР".

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Крім "Укрпошти", через спалах коронавірусу та пов'язані з цим логістичні ускладнення пошту до Китаю не відправляють поштові оператори Швейцарії, Данії, Грузії та інших країн. (13.02.2020)

За останню добу в Китаї від спричинених коронавірусом ускладнень померло 98 осіб. Вже п'яту добу поспіль спостерігається скорочення кількості жертв вірусу, кажуть представники влади КНР. (18.02.2020)

З 20 лютого китайцям буде заборонений в'їзд в Росію з приватною, навчальною і туристичною метою, а також для трудової діяльності. Транзитних пасажирів обмеження не торкнуться. 

Станом на 18 лютого від китайського коронавірусу померло 1868 осіб. Загальна кількість інфікованих, згідно з офіційною статистикою, становить 72 436. Більшість зафіксованих випадків зараження вірусом, як і раніше, припадає на китайську провінцію Хубей. За межами Китаю зафіксовано 827 випадків зараження вірусом у 26 країнах.

Як повідомлялося, Україна планує евакуювати з Китаю 49 своїх громадян і 25 іноземців. Після повернення в Україну евакуйовані громадяни протягом 14 днів будуть перебувати на карантині. 

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Душ від коронавірусу в Китаї (13.02.2020)

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