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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту"Громадський транспорт".
Людей і авто на київських вулицях більшає, полиці супермаркетів заповнюються харчами, знову відкриваються продуктові ярмарки, починають працювати перукарні, кав'ярні та ресторани – Київ потроху повертається до життя.
Маршрутка з кондиціонером, за кермом якої українськомовний водій в уніформі і де не лунає шансон. Такий транспорт, за приписами КМДА, має перевозити пасажирів у Києві. DW шукала взірцеву маршрутку - дивіться, чи знайшла!
Маршрутка з кондиціонером на 50 місць, за кермом якої чемний українськомовний водій в уніформі і де не лунає остогидлий шансон. Такий транспорт, згідно з новими правилами КМДА, повинен перевозити пасажирів у Києві. DW шукала взірцеву маршрутку.