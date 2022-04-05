Громадський транспорт

Метро і німці: які у ФРН технології для розбудови метрополітену (відео)

Київ не встигає добудувати метро на Виноградар до кінця цього року, як планувалося. А як будують метро у Німеччині? Які технології використовують? І навіщо заморозили ґрунт під Берліном для будівництва станції?