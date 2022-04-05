Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Громадський транспорт

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту"Громадський транспорт".

На 41-й день від початку бомбардувань Києва столиця України почала оживати

На 41-й день від початку бомбардувань Києва столиця України почала оживати 05.04.2022

Людей і авто на київських вулицях більшає, полиці супермаркетів заповнюються харчами, знову відкриваються продуктові ярмарки, починають працювати перукарні, кав'ярні та ресторани – Київ потроху повертається до життя.
Пандемія COVID-19: чи паралізує омікрон роботу українських підприємств?

Пандемія COVID-19: чи паралізує омікрон роботу українських підприємств? 26.01.2022

Стрімке поширення омікрон-варіанта коронавірусу та пов'язана з цим висока кількість лікарняних може стати випробуванням для об’єктів критичної інфраструктури. Чи готові до цього в Україні?
Їстівний квиток з… конопель (17.12.2021)

Їстівний квиток з… конопель (17.12.2021) 17.12.2021

Берлінський оператор громадського транспорту BVG вирішив допомогти пасажирам знизити передріздвяний стрес та випустив їстівні заспокійливі квитки, просочені маслом конопель.
Київ отримає 100 млн євро кредиту на оновлення громадського транспорту

Київ отримає 100 млн євро кредиту на оновлення громадського транспорту 10.12.2021

Європейський інвестиційний банк надасть Києву кредит на 100 мільйонів євро. За ці кошти планують купити 137 нових тролейбусів і 50 вагонів метро.

Експерт про затори в Києві: врятувати ситуацію для автомобілів неможливо

Експерт про затори в Києві: врятувати ситуацію для автомобілів неможливо 22.11.2021

Кількість авто на вулицях Києва вдвічі перевищує можливості транспортної інфраструктури міста. Про те, що може врятувати Київ від колапсу, в інтерв'ю DW розповів транспортний планувальник Дмитро Беспалов.
На електромобілі Volkswagen переведуть цілий грецький острів

На електромобілі Volkswagen переведуть цілий грецький острів 12.11.2021

Острів Астипалея в Егейському морі за 5 років має стати кліматично нейтральним. Це - пілотний проєкт уряду Греції та VW, який хоче наочно показати, що адаптація може проходити набагато швидше, ніж це зазвичай уявляють.
У Києві підвищать ціни на проїзд у комунальному транспорті

У Києві підвищать ціни на проїзд у комунальному транспорті 20.10.2021

Підвищення ціни проїзду київська влада аргументує збереженням стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників.

Міжобласний транспорт в Україні возитиме лише вакцинованих чи з тестом

Міжобласний транспорт в Україні возитиме лише вакцинованих чи з тестом 11.10.2021

І водії, і пасажири міжобласного громадського транспорту в Україні з 21 жовтня зобов'язані мати при собі сертифікат вакцинації або негативний результат ПЛР-тестування на коронавірус.
Метро і німці: які у ФРН технології для розбудови метрополітену (відео)

Метро і німці: які у ФРН технології для розбудови метрополітену (відео) 07.10.2021

Київ не встигає добудувати метро на Виноградар до кінця цього року, як планувалося. А як будують метро у Німеччині? Які технології використовують? І навіщо заморозили ґрунт під Берліном для будівництва станції?

Метро і німці: як у ФРН розбудовують метрополітен (06.10.2021)

Метро і німці: як у ФРН розбудовують метрополітен (06.10.2021) 06.10.2021

Київ не встигає добудувати метро на Виноградар до кінця цього року, як планувалося. А як будують метро у Німеччині? Які технології використовують? І навіщо заморозили ґрунт під Берліном для будівництва станції?

Ідеальна маршрутка: нові правила КМДА і реальність на дорогах Києва (відео)

Ідеальна маршрутка: нові правила КМДА і реальність на дорогах Києва (відео) 19.08.2021

Маршрутка з кондиціонером, за кермом якої українськомовний водій в уніформі і де не лунає шансон. Такий транспорт, за приписами КМДА, має перевозити пасажирів у Києві. DW шукала взірцеву маршрутку - дивіться, чи знайшла!

Ідеальна маршрутка: нові правила КМДА і реальність на дорогах Києва (18.08.2021) 18.08.2021

Маршрутка з кондиціонером на 50 місць, за кермом якої чемний українськомовний водій в уніформі і де не лунає остогидлий шансон. Такий транспорт, згідно з новими правилами КМДА, повинен перевозити пасажирів у Києві. DW шукала взірцеву маршрутку.
Влада Києва готує громадський транспорт до локдауну

Влада Києва готує громадський транспорт до локдауну 13.08.2021

Заступник голови КМДА заявив про тестування електронної реєстрації для доступу у громадський транспорт під час локдауну. Столиця готується до третьої хвилі пандемії, пояснив Олексій Кулеба.

Триколісний велосипед як альтернатива автомобілям, автобусам і потягам? (14.07.2021) 14.07.2021

Волонтерський проєкт у німецькому Бонні хоче показати: зробити внесок у порятунок планети легше, ніж здається. За допомогою вантажного велосипеда.

Як дівчина 18-метровим електробусом у Берліні керує (відео)

Як дівчина 18-метровим електробусом у Берліні керує (відео) 07.07.2021

Вона була 10 років перукаркою, а потім стала водійкою електробуса в Берліні. Чому 28-річна Фатіма Тібе змінила ножиці на кермо? І які особливості управління 18-метровим електробусом на вулицях німецької столиці?

Як дівчина 18-метровим електробусом у Берліні керує (05.07.2020) 05.07.2021

Вона була 10 років перукаркою, а потім стала водійкою електробуса в Берліні. Чому 28-річна Фатіма Тібе змінила ножиці на кермо? І які особливості управління 18-метровим електробусом на вулицях німецької столиці?

Інші статті