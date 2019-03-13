Громадський транспорт у Німеччині: де дешевше і як перевезти велосипед

ÖPNV - це не абревіатура якоїсь політичної партії, а скорочена німецька назва громадського транспорту для поїздок на малі відстані (нім. Öffentlicher Personennahverkehr) - міського, приміського, локального. Йдеться про автобуси, трамваї, метро, ​​електрички, річкові переправи, водні трамваї і навіть канатні дороги. Втім, останнє - поки що екзотика, хоча експерти пророкують канатним дорогам в містах велике майбутнє як одній з альтернатив.

Нещодавно, у червні, дані свого дослідження, присвяченого цінам на громадський транспорту великих німецьких містах, опублікував Загальнонімецький автомобільний клуб (ADAC). Актуальне порівняння проводили серед семи найпоширеніших категорій квитків - на одну стандартну поїздку і на одну коротку поїздку для дорослих, стандартний дитячий квиток, проїзні на один день, тиждень і місяць, а також додатковий квиток на перевезення велосипеда. Тарифів існує набагато більше, але їх пропонують не скрізь, тому для порівняльного дослідження не підходять.

У Берліні - найдорожчі в Німеччині тижневі квитки на громадський транспорт

Знайомлячись з підсумками, можна по-доброму позаздрити жителям Мюнхена і Штутгарта, а поспівчувати - гаманцям пасажирів міського транспорту в Кельні, Бонні і Гамбурзі. Чому? Далі - докладніше.

Проїзні на місяць

Почнsмо з єдиних місячних проїзних (нім. Monatskarte). Найдешевший такий абонемент пропонують пасажирам в баварській столиці Мюнхені - 55,20 євро. У цю п'ятірку також увійшли Дрезден (61,50 євро), Ганновер (63,00 євро), Карлсруе (64,00 євро) і Бремен (66,30 євро).

Подивімося на нижню частину списку, в якому загалом розташувалися назви 21 міста з населенням понад 300 тисяч осіб. Найдорожчий місячний проїзний на громадський транспорт обходиться пасажирам майже вдвічі дорожче мюнхенського! Коштує він 109,20 євро і дає право цілий місяць їздити по Гамбургу і околицях. Сусідні рядки посідають Кельн і Бонн (загальна тарифна система - 98,50 євро), Франкфурт-на-Майні (90,40 євро) і Берлін (80,10 євро). Середня ціна місячного проїзного у всіх великих містах становить 77,50 євро.

Зазначимо, що підприємства і організації, наприклад, в Кельні можуть укладати з транспортними компаніями спеціальні колективні угоди, згідно з якими співробітники можуть придбати персональні місячні абонементи за вигіднішими тарифами. Наприклад, для співробітників Кельнського університету він складає зараз 64,70 євро - замість стандартних 98,50 євро. Своєю чергою, для студентів в Німеччині діють свої особливі семестрові проїзні - Semesterticket, проте повернімося до звичайних пасажирів.

Проїзні на тиждень і квитки на один день

Баварська столиця Мюнхен лідирує також у категорії найдешевших тижневих проїзних (нім. Wochenkarte) - 15,40 євро. Найдорожчий такий квиток - у Берліні, коштує 30 євро. Однак таких проїзних взагалі не пропонують транспортні компанії Ганновера і Карлсруе.

Що стосується квитків на один день (нім. Tageskarte), то найвигідніші - в Штутгарті (5,20 євро). Найбільше доведеться заплатити в Кельні та Бонні - 8,80 євро. Середня ціна по Німеччині становить 7,02 євро. У деяких містах вони діють 24 години від часу компостування, в інших - до закінчення руху, визначеного часу ночі або навіть ранку наступного дня: наприклад, в Мюнхені, Карлсруе і Гамбурзі - до шостої ранку наступного дня, в Штутгарті - до сьомої ранку.

У Бонні за одну поїздку в громадському транспорті потрібно заплатити 3 євро - більше, ніж деінде в Німеччині

Квиток на одну поїздку і на коротку відстань

Найдешевший тариф на одну стандартну поїздку для дорослих (нім. Einzelfahrkarte) діє в Мангаймі - 1,80 євро. У Нюрнберзі такий квиток обійдеться в 3,20 євро. Середня ціна по Німеччині - 2,74 євро. Тут теж багато нюансів. У більшості міст - за винятком Франкфурта-на-Майні - таку поїздку дозволяється переривати або робити пересадки, але поїздку мають здійснювати в одному напрямку. При цьому в Дрездені і Лейпцигу за такими квитками цілу годину можна пересуватися у всіх напрямках і робити будь-яку кількість пересадок.

Найдешевша коротка поїздка (нім. Kurzstrecke) - в Штутгарті (1,40 євро). Найдорожча - в Кельні та Бонні (2,00 євро). Однак завжди слід уважно вивчити умови таких квитків. Наприклад, в Штутгарті вони діють до третьої зупинки без пересадок від початку поїздки на автобусі або трамваї, але лише до наступної зупинки на приміській електричці. У Кельні - чотири зупинки в одному напрямку з пересадками або 20 хвилин від початку поїздки.

У деяких німецьких містах вже пропонують спеціальні гнучкі тарифи для мобільних додатків (eTarife), коли вартість поїздки залежить від конкретної відстані - причому по прямій лінії. Такі програми вже працюють в Карлсруе (1 євро за поїздку + 0,25 євро за кілометр) і Мангаймі (0,80 євро за поїздку + 0,20 євро за кілометр).

Діти до шести років - безкоштовно

А що ж з дитячими квитками? До досягнення шестирічного віку найменших пасажирів німецького транспорту у всіх містах перевозять безкоштовно, а в Дрездені і Лейпцігу - до початку навчання в школі. У Лейпцигу діє найнижчий тариф на дитячі квитки до 14-річного віку - 1,20 євро за поїздку. Найдорожчі – в тарифному об'єднанні міст Рурської області (Бохум, Дортмунд, Дуйсбург, Дюссельдорф, Ессен, Вупперталь) і Берліні - 1,70 євро.

Перевезення велосипедів

Скільки потрібно платити за перевезення велосипеда (нім. Fahrradmitnahme)? У згаданому тарифному об'єднанні міст Рурської області - 3,60 євро. В середньому - 2,25 євро, але при цьому у Франкфурті-на-Майні, Гамбурзі та Ганновері - безкоштовно, однак у всіх випадках пріоритет мають пасажири, тобто якщо громадський транспорт переповнений, у перевезенні велосипеда можуть відмовити.

До речі, що стосується електросамокатів, яким нещодавно офіційно дозволили перебувати на вулицях в Німеччині, то в загальному німецькі закони не перешкоджають їхньому перевезенню в громадському транспорті. Однак, остаточне рішення мають ухвалювати місцеві транспортні компанії. Федеральне галузеве об'єднання VDV рекомендувало їм дозволяти перевозити електричні скутери, але в складеному вигляді і не надто важкі моделі. В такому випадку їх вважають звичайним багажем. Своєю чергою, більш габаритні моделі можуть прирівнюватися до велосипедів і перевозитися за відповідними правилами і тарифами.

Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність? Стара велосипедна школа До недавнього часу класичний старий велосипед вважався беззаперечним варіантом для тих, хто бажає активно провести час на свіжому повітрі. Однак тепер з'явилося чимало електричних альтернатив, які, до того ж, вимагають трохи менше зусиль. Але електровелосипеди і електроскутери не завжди наскільки екологічно безпечні, як багато хто думає, і можуть, до того ж, створити додаткові проблеми.

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