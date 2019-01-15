Громадський транспорт Люксембургу в 2020 році стане безплатним

У Люксембурзі з 1 березня 2020 року стануть безплатними для всіх пасажирів поїздки в автобусах, трамваях та залізницею (за винятком вагонів першого класу). Про це в понеділок, 21 січня, заявив люксембурзький міністр мобільності Франсуа Бауш.

Утім, у країні й надалі можна буде купити квитки на потяги, оскільки у сусідніх країнах проїзд залишається платним. Щодня на роботу до Люксембургу приїжджають приблизно 200 тисяч людей з Бельгії, Німеччини та Франції. За словами Бауша, іноземці теж виграють від безплатного проїзду територією Люксембургу. Наприклад, при купівлі квитка в ФРН пасажири оплачуватимуть тільки німецьку ділянку шляху. "Ми очікуємо значного зниження цін. Зараз ми проводимо переговори із залізничними компаніями сусідніх країн", - сказав міністр, цитує агентство dpa.

Люксембург стане першою країною в світі з абсолютно безоштовним проїздом у громадському транспорті. За словами Бауша, ця ініціатива є передусім соціальною. "Я не очікую, що багато водіїв авто пересядуть через безплатний проїзд на громадський транспорт", - заявив міністр.

Під питанням, однак, залишається участь у системі безплатного проїзду транспортної компанії AVL, якій належать 170 автобусів, що обслуговують маршрути в місті Люксембург. "Це питання, яке мають для себе вирішити самі громади. Я бажав би, щоб і їхні автобуси стали безплатними", - сказав Бауш.