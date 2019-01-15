 Громадський транспорт Люксембургу в 2020 році стане безплатним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2019

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Новини

Громадський транспорт Люксембургу в 2020 році стане безплатним

З 1 березня 2020 року Люксембург стане першою країною світу з безплатним громадським транспортом, повідомив міністр мобільності країни Франсуа Бауш.

Люксембург

Люксембург

У Люксембурзі з 1 березня 2020 року стануть безплатними для всіх пасажирів поїздки в автобусах, трамваях та залізницею (за винятком вагонів першого класу). Про це в понеділок, 21 січня, заявив люксембурзький міністр мобільності Франсуа Бауш.

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Утім, у країні й надалі можна буде купити квитки на потяги, оскільки у сусідніх країнах проїзд залишається платним. Щодня на роботу до Люксембургу приїжджають приблизно 200 тисяч людей з Бельгії, Німеччини та Франції. За словами Бауша, іноземці теж виграють від безплатного проїзду територією Люксембургу. Наприклад, при купівлі квитка в ФРН пасажири оплачуватимуть тільки німецьку ділянку шляху. "Ми очікуємо значного зниження цін. Зараз ми проводимо переговори із залізничними компаніями сусідніх країн", - сказав міністр, цитує агентство dpa.

Люксембург стане першою країною в світі з абсолютно безоштовним проїздом у громадському транспорті. За словами Бауша, ця ініціатива є передусім соціальною. "Я не очікую, що багато водіїв авто пересядуть через безплатний проїзд на громадський транспорт", - заявив міністр.

Під питанням, однак, залишається участь у системі безплатного проїзду транспортної компанії AVL, якій належать 170 автобусів, що обслуговують маршрути в місті Люксембург. "Це питання, яке мають для себе вирішити самі громади. Я бажав би, щоб і їхні автобуси стали безплатними", - сказав Бауш.

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Люксембург: перша у світі країна з безкоштовним громадським транспортом (06.12.2018)  

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