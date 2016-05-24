Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
За словами представниці ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович, влада України повинна провести оперативне розслідування нападу на журналіста інтернет-телеканалу "Громадське ТБ Запоріжжя".
Колектив "Громадського ТБ" закидає одному зі співзасновників цього мас-медіа - Роману Скрипіну - приховування зібраних глядачами коштів. Скрипін заперечує висунуті звинувачення.
© 2022 Deutsche Welle |
Захист даних |
Дані про доступ для користувачів з обмеженими можливостями |
Legal notice |
Contact