На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Громадська рада доброчесності".

Громадська рада доброчесності створена 2016 року допомагає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України кваліфікаційно оцінювати суддів та кандидатів на посаду судді, чи відповідають вони критеріям професійної етики та доброчесності. До складу Громадської ради доброчесності входять 20 членів, які обираються на два роки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.