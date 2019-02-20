Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Громадська рада доброчесності

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Громадська рада доброчесності".

Громадська рада доброчесності створена 2016 року допомагає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України кваліфікаційно оцінювати суддів та кандидатів на посаду судді, чи відповідають вони критеріям професійної етики та доброчесності. До складу Громадської ради доброчесності входять 20 членів, які обираються на два роки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Родичів Небесної сотні проігнорували у ВККС

Родичів Небесної сотні проігнорували у ВККС 20.02.2019

Родичі загиблих на Майдані зібрались на протест біля будівлі кваліфкомісії суддів. Утім, жоден з членів ВККС до них не вийшов.
Сито міжнародників: як міжнародні експерти відсіюють недоброчесних суддів

"Сито міжнародників": як міжнародні експерти відсіюють недоброчесних суддів 23.01.2019

Участь міжнародних експертів у відборі суддів до Вищого антикорупційного суду України дає результат. Кандидати, які не можуть пояснити походження своїх статків, вибувають з конкурсу. Чому цього не відбувалося раніше?
Судова реформа: переатестацію суддів провалено? (відео)

Судова реформа: переатестацію суддів провалено? (відео) 13.04.2018

Судова реформа - одна з ключових вимог Майдану. Однак вона перетворилася на окозамилювання, стверджують у Громадській раді доброчесності. Чому і чим це небезпечно?

Судова реформа: оцінювання суддів - лише фікція?(13.04.2018) 13.04.2018

Судова реформа - одна з ключових вимог Майдану. Однак вона перетворилася на окозамилювання, стверджують у Громадській раді Доброчесності. Чому і чим це небезпечно?
Протест громадських активістів: ГРД бойкотує оцінювання суддів в Україні

Протест громадських активістів: ГРД бойкотує оцінювання суддів в Україні 26.03.2018

Громадська рада доброчесності припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання українських суддів. Активісти скаржаться на блокаду роботи з боку комісії, яка зрештою вирішує долю суддів.
Активісти про відбір суддів ВСУ: Результат виявився плачевним

Активісти про відбір суддів ВСУ: Результат виявився плачевним 29.09.2017

Представники громадських об'єднань занепокоєні через список кандидатів у судді ВСУ, який поданий на підпис президенту. Вища рада правосуддя знехтувала законом та суспільною думкою, переконані вони.