 Гройсман розраховує на отримання коштів від МВФ вже в грудні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2018

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Новини

Гройсман розраховує на отримання коштів від МВФ вже в грудні

За словами Володимира Гроймана, кошти можуть надійти після ухвалення бюджету на наступний рік. Окрім того, стверджує прем'єр-міністр України, Київ веде переговори з Вашингтоном щодо кредитних гарантій.

МВФ надасть наступний транш Україні після ухвалення держбюджету на 2019 рік, сподівається Гройсман

МВФ надасть наступний транш Україні після ухвалення держбюджету на 2019 рік, сподівається Гройсман

Уряд у Києві розраховує, що новий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду (МВФ) надійде після того, як парламент ухвалить державний бюджет на наступний рік, і це відбудеться вже у грудні. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер, 15 листопада, в інтерв'ю інформагенції Reuters. Утім, він не уточнив розміру траншу. Отримання коштів від МВФ також розблокує позики Світового банку та Євросоюзу. За словами Гройсмана, Київ також веде переговори з Вашингтоном щодо нових кредитних гарантій США.

DW.COM

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Україна та Міжнародний валютний фонд досягли згоди щодо нової 14-місячної програми stand-by на майже чотири мільярди доларів. (19.10.2018)

У жовтні уряд України підвищив ціни на газ для населення, що було однією з вимог МВФ для продовження співпраці. Гройсман наголосив, що він не піде на поступки опозиційним силам, які вимагають скасувати підвищення. "Популізм призвів до слабкості України, - зазначив прем'єр. - Цього не можна допустити".

Нагадаємо, в жовтні українська влада та МВФ досягли згоди щодо нової 14-місячної програми підтримки економічної політики stand-by (SBA), що замінить програму розширеного фінансування (EFF). Угода  була розроблена за підтримки Світового банку та Європейського Союзу. Її має схвалити рада директорів Фонду. Засідання ради очікується після ухвалення в парламенті України державного бюджету на 2019 рік.

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