Гройсман розраховує на отримання коштів від МВФ вже в грудні

Уряд у Києві розраховує, що новий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду (МВФ) надійде після того, як парламент ухвалить державний бюджет на наступний рік, і це відбудеться вже у грудні. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер, 15 листопада, в інтерв'ю інформагенції Reuters. Утім, він не уточнив розміру траншу. Отримання коштів від МВФ також розблокує позики Світового банку та Євросоюзу. За словами Гройсмана, Київ також веде переговори з Вашингтоном щодо нових кредитних гарантій США.

У жовтні уряд України підвищив ціни на газ для населення, що було однією з вимог МВФ для продовження співпраці. Гройсман наголосив, що він не піде на поступки опозиційним силам, які вимагають скасувати підвищення. "Популізм призвів до слабкості України, - зазначив прем'єр. - Цього не можна допустити".

Нагадаємо, в жовтні українська влада та МВФ досягли згоди щодо нової 14-місячної програми підтримки економічної політики stand-by (SBA), що замінить програму розширеного фінансування (EFF). Угода була розроблена за підтримки Світового банку та Європейського Союзу. Її має схвалити рада директорів Фонду. Засідання ради очікується після ухвалення в парламенті України державного бюджету на 2019 рік.

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