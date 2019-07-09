Гройсман пропонує і провести парад, і виділити додаткові гроші військовим

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського про спрямування 300 мільйонів гривень на премії військовим, але водночас виступає за проведення параду на День Незалежності.

"Я вважаю, що пропозиція президента про спрямування додаткових 300 мільйонів гривень на підвищення соцстандартів для наших воїнів є абсолютно правильною, я його підтримую", - заявив Гройсман на засіданні уряду в середу, 10 липня, передає "Інтерфакс-Україна".

Водночас прем'єр висловив думку, що Україна має провести парад до Дня Незалежності 24 серпня. "Це має бути парад гордості, доблесті, гідності українського народу, держави", - зазначив він. Гройсман запропонував провести парад не за рахунок соцвиплат військовим, а за рахунок інших джерел. Він доручив міністрам фінансів та оборони порахувати вартість проведення параду та шукати джерела фінансування. Прем'єр додав, що ці пропозиції будуть направлені президенту Зеленському.

У свою чергу, Андрій Парубій закликав військових і волонтерів вийти 24 серпня на парад. "Щоб вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю усіх хто боровся і воював за волю України - учасників Революції гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових - 24 серпня 2019 року вийти на Хрещатик і разом пройти парадом Незалежності", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, напередодні, 9 липня, президент Володимир Зеленський оголосив про рішення скасувати проведення військового параду з нагоди Дня незалежності України 24 серпня цього року. За його словами, військовий парад з нагоди Дня незалежності - "помпезний і точно недешевий" захід.

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