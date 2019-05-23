 Гройсман пропонує скоротити кількість міністерств | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Гройсман пропонує скоротити кількість міністерств

Скорочення числа міністерств до 12 поліпшить управління країною, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Остаточне рішення щодо цього питання має прийняти парламент.

Голова українського уряду Володимир Гройсман

Голова українського уряду Володимир Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує скоротити кількість міністерств до 12 в наступній каденції уряду. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна" у неділю, 14 липня.

"Максимум 12 урядовців - оптимізована кількість міністерств. Це поліпшить управління і кінцевий результат. Буду пропонувати це на наступну каденцію", - сказав він, додавши, що остаточне рішення має прийняти Верховна Рада. Наразі кількість членів уряду становить 25 людей, включно з главою уряду і шістьма віцепрем'єр-міністрами.

Як відомо, дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Центральна виборча комісія (ЦВК) України зареєструвала виборчі списки 22 партій для участі у парламентських виборах, після яких має бути сформований новий український уряд.

  • Слуга народу

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Слуга народу"

    Партія "Слуга народу", яка висунула на виборах президента-2019 майбутнього переможця Володимира Зеленського, є беззаперечним лідером перегонів з рейтингом понад 43 відсотки. Список партії очолює її голова Дмитро Разумков (на фото в центрі). Жоден кандидат від "Слуги народу" раніше не був депутатом Ради. Ще одна особливість партії - "постпраймеріз", чистка списку від осіб із сумнівною репутацією.

  • Юрій Бойко

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Опозиційна платформа - За життя"

    "Опозиційна платформа - За життя" - один з двох уламків представленого в нинішній Раді "Опозиційного блоку". Список політсили, рейтинг якої сягає 12 відсотків, очолює екслідер "Опоблоку" та міністр енергетики часів президента Віктора Януковича Юрій Бойко. За ним ідуть ексочільник партії "За життя" Вадим Рабінович та Віктор Медведчук, якого вважають головним виразником інтересів Кремля в Україні.

  • Юлія Тимошенко

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Батьківщина"

    Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" веде на вибори експрем'єрка Юлія Тимошенко, яка вже 20 років очолює партію. Це єдина політсила з нинішного складу Ради, яка завдяки рейтингу в понад 9 відсотків має всі шанси потрапити туди знову під старою назвою. На відміну від багатьох інших "Батьківщина" не експериментує зі списком - серед кандидатів переважно перевірені кадри з нинішнього складу фракції.

  • Святослав Вакарчук

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Голос"

    Партія співака Святослава Вакарчука "Голос" демонструє найдинамічніше зростання рейтингу. Якщо на початку виборчої кампанії її підтримували менше відсотка респондентів, то наприкінці червня рівень її підтримки сягнув восьми відсотків. Зростанню популярності політичної сили сприяє агітаційний "Тур змін", з яким Вакарчук (на фото) та його гурт "Океан Ельзи" їздить Україною.

  • Європейська солідарність

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Європейська солідарність"

    Партія експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність" - оновлена версія "Блоку Петра Порошенка "Солідарність", представленого в нинішній Раді. Вона намагається заручитися голосами виборців, які підтримали Порошенка на президентських виборах-2019. Проте поки що рівень її підтримки (8,2 відсотка) не дотягує навіть до результату експрезидента в першому турі виборів (близько 16 відсотків).

    Автор: Дмитро Губенко


DW.COM

Гройсман: Автором скандалу довкола саміту Україна-ЄС є Порошенко

Віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, яку не пустили на саміт, свідомо не звернулась до прем'єра, а влаштувала скандал, заявив Володимир Гройсман. (09.07.2019)  

Вибори в Україні: як партії борються за молодих виборців

Соціологи прогнозують, що молодь, ймовірно, проігнорує похід на виборчі дільниці 21 липня. Це може стати критичним фактором для кількох партій, тож вони активно виборюють голоси молодих виборців. (12.07.2019)  

Що треба знати про вибори до Верховної Ради

21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України дев'ятого скликання. В огляді DW - все, що треба знати про голосування. (10.07.2019)  

Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

Найбільші шанси потрапити до Верховної Ради України на позачергових виборах 21 липня мають п'ять партій. DW коротко розповідає про ці політичні сили та їхніх лідерів. (02.07.2019)  

Також за темою

Ukraine Premierminister Wolodymyr Groisman

Трирічка Гройсмана: досягнення та провали (відео) 23.05.2019

Володимир Зеленський заявив, що уряд Володимира Гройсмана "лише розводить руками і каже: ми нічого не можемо зробити". І запропонував кабміну піти у відставку. DW перевірила успіхи і провали уряду за три роки роботи.

Трирічка Гройсмана: провали і досягнення (22.05.2019) 23.05.2019

Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що уряд Володимира Гройсмана "лише розводить руками і каже: ми нічого не можемо зробити". Він рекомендував урядовцям піти у відставку. DW перевірила, що уряду вдалося, а що ні: які здобутки і провали були протягом трьох років урядування Гройсмана?

Ukraine | Naftogaz-Sitz in Kiev

Гройсман проти Коболєва. Як уряд України нівелює реформу корпоративного управління 08.03.2019

Конфлікт уряду України з правлінням "Нафтогазу" може мати наслідки не лише для компанії, але й для реформи корпоративного управління у держсекторі загалом, попереджають експерти.

Реклама

Докладно

Karikatur Sergey Elkin - Wahlkampf Ukraine

Очима карикатуриста: Кому - кастрація, кому - люстрація

Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на суперечливий законопроєкт Зеленського про люстрацію за тиждень до виборів.  

Засновник та керівник Facebook Марк Цукерберг

Facebook оштрафують у США на 5 мільярдів доларів

Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів погодила штраф у 5 мільярдів доларів для Facebook через витік даних.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  