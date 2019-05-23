Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує скоротити кількість міністерств до 12 в наступній каденції уряду. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна" у неділю, 14 липня.

"Максимум 12 урядовців - оптимізована кількість міністерств. Це поліпшить управління і кінцевий результат. Буду пропонувати це на наступну каденцію", - сказав він, додавши, що остаточне рішення має прийняти Верховна Рада. Наразі кількість членів уряду становить 25 людей, включно з главою уряду і шістьма віцепрем'єр-міністрами.

Як відомо, дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Центральна виборча комісія (ЦВК) України зареєструвала виборчі списки 22 партій для участі у парламентських виборах, після яких має бути сформований новий український уряд.