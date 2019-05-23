Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує скоротити кількість міністерств до 12 в наступній каденції уряду. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна" у неділю, 14 липня.
"Максимум 12 урядовців - оптимізована кількість міністерств. Це поліпшить управління і кінцевий результат. Буду пропонувати це на наступну каденцію", - сказав він, додавши, що остаточне рішення має прийняти Верховна Рада. Наразі кількість членів уряду становить 25 людей, включно з главою уряду і шістьма віцепрем'єр-міністрами.
Як відомо, дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Центральна виборча комісія (ЦВК) України зареєструвала виборчі списки 22 партій для участі у парламентських виборах, після яких має бути сформований новий український уряд.
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Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради
"Слуга народу"
Партія "Слуга народу", яка висунула на виборах президента-2019 майбутнього переможця Володимира Зеленського, є беззаперечним лідером перегонів з рейтингом понад 43 відсотки. Список партії очолює її голова Дмитро Разумков (на фото в центрі). Жоден кандидат від "Слуги народу" раніше не був депутатом Ради. Ще одна особливість партії - "постпраймеріз", чистка списку від осіб із сумнівною репутацією.
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Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради
"Опозиційна платформа - За життя"
"Опозиційна платформа - За життя" - один з двох уламків представленого в нинішній Раді "Опозиційного блоку". Список політсили, рейтинг якої сягає 12 відсотків, очолює екслідер "Опоблоку" та міністр енергетики часів президента Віктора Януковича Юрій Бойко. За ним ідуть ексочільник партії "За життя" Вадим Рабінович та Віктор Медведчук, якого вважають головним виразником інтересів Кремля в Україні.
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Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради
"Батьківщина"
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" веде на вибори експрем'єрка Юлія Тимошенко, яка вже 20 років очолює партію. Це єдина політсила з нинішного складу Ради, яка завдяки рейтингу в понад 9 відсотків має всі шанси потрапити туди знову під старою назвою. На відміну від багатьох інших "Батьківщина" не експериментує зі списком - серед кандидатів переважно перевірені кадри з нинішнього складу фракції.
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Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради
"Голос"
Партія співака Святослава Вакарчука "Голос" демонструє найдинамічніше зростання рейтингу. Якщо на початку виборчої кампанії її підтримували менше відсотка респондентів, то наприкінці червня рівень її підтримки сягнув восьми відсотків. Зростанню популярності політичної сили сприяє агітаційний "Тур змін", з яким Вакарчук (на фото) та його гурт "Океан Ельзи" їздить Україною.
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Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради
"Європейська солідарність"
Партія експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність" - оновлена версія "Блоку Петра Порошенка "Солідарність", представленого в нинішній Раді. Вона намагається заручитися голосами виборців, які підтримали Порошенка на президентських виборах-2019. Проте поки що рівень її підтримки (8,2 відсотка) не дотягує навіть до результату експрезидента в першому турі виборів (близько 16 відсотків).
Автор: Дмитро Губенко