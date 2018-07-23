Гройсман: Понад 10 тисяч компаній з України працюють на ринку ЄС

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна впевнено нарощує обсяг взаємної торгівлі з Європейським Союзом. "Вже понад 10 тисяч українських компаній працюють на європейському ринку", - написав Гройсман у неділю, 29 липня, на свої сторінці у мікроблозі Twitter.

Прем'єр також зазначив, що Євросоюз стає важливим ринком для українського експорту. За п'ять місяців 2018 року Україна експортувала товарів до Євросоюзу на суму 8,2 мільярда доларів. Частка ринку ЄС у загальному обсязі експорту України наразі складає 41,7 відсотки.

Як повідомлялося раніше, кількість українських компаній, які експортують свою продукцію до Євросоюзу, зросла удвічі за час дії зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС. Поглиблена та всеохопна зона вільної торгівлі між Україною і ЄС фактично діє з 1 січня 2016 року. У повному ж обсязі угода про асоціацію та ЗВТ набула чинності 1 вересня 2017 року.