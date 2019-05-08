Гройсман не бачить проблем зі світлими нафтопродуктами через дії РФ

Можливе припинення або обмеження Росією з 1 червня постачань в Україну нафтопродуктів і вугілля не становить проблем для української енергетики та ринку світлих нафтопродуктів. Таке переконання висловив у суботу, 11 травня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна".

"Щодо світлих нафтопродуктів ..., щодо енергетичного вугілля ми взагалі не бачимо проблем", - сказав глава уряду. Гройсман запевнив, що уряд працює з усіма учасниками ринку, з виробниками та імпортерами для того, щоб мінімізувати будь-який негативний вплив.

Як повідомлялося, згідно з постановою уряду РФ від 18 квітня, постачання вугілля, нафти й нафтопродуктів з Росії в Україну з 1 червня цього року здійснюватимуться лише на підставі дозволів, виданих російськими відомствами.

За даними Держстату України, впродовж 2018 року з РФ до України імпортовано 3,16 мільйона тонн нафти та нафтопродуктів на загальну суму 2,06 мільярда доларів. Загалом на російські поставки припадало 39,2 відсотка загального обсягу імпорту цих енергоресурсів.

Тим часом імпорт вугілля з РФ досяг протягом 2018 року 15,01 мільйона тонн на загальну суму 1,82 мільярда доларів США. В тоннах це становило 70,2 відсотка від усього обсягу імпорту цього енергоресурсу. Зокрема, російського антрациту, який використовується на ТЕС, було поставлено 3,62 мільйона тонн на суму 387,3 мільйона доларів. Крім того, з РФ надійшло 11,36 мільйона тонн кам'яного вугілля, в тому числі й коксівного на суму 1,43 мільярда доларів.

Нагадаємо, 18 квітня цього року російський уряд заборонив експорт до України вугілля, нафти і нафтопродуктів. З 1 червня постачання цих товарів з Росії до України буде можливим тільки в разі отримання окремих дозволів.