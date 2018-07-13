 Гройсман: Контрабанда українського лісу становить 6-8 мільярдів гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2018

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Новини

Гройсман: Контрабанда українського лісу становить 6-8 мільярдів гривень

За словами Володимира Гройсмана, під виглядом паливної деревини з України вивозять якісні лісоматеріали. У середині вересня урядовець пообіцяв опублікувати звіт щодо контрабанди української деревини.

Гройсман заявляє про великі обсяги контрабанди лісу

Гройсман заявляє про великі обсяги контрабанди лісу

Контрабанда українського лісу сягнула шести-восьми мільярдів гривень на рік. Про це в понеділок, 23 липня, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. "Під виглядом паливної деревини вивозять, діловий, прекрасний ліс. Важливо провести аудит всіх лісогосподарств, об'єднаними зусиллями ДФС, Нацполіції, Держаудитслужби, щоб ми знали, скільки вирубано лісу, скільки експортовано, скільки втратила держава", - цитує Гройсмана його прес-служба.

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Урядовець вказав "Укрзалізниці", що відтепер держпідприємство повинно буде фіксувати факти перевезення лісу і надавати фотоматеріали. "Зараз весь ліс треба зупиняти, робити комісійний огляд з фахівцями", - заявив прем'єр-міністр України. Гройсман пообіцяв представити в середині вересня звіт щодо результатів боротьби з контрабандою.

Тим часом президент України Петро Порошенко наклав вето на ухвалений Верховною Радою законопроект, який мав посилити відповідальність за незаконні вирубування лісу й експорт деревини. Документ також передбачає обмеження внутрішнього споживання необробленого лісоматеріалу 25 мільйонами кубометрів на рік і тимчасову заборону експорту дров. Саме під виглядом паливної деревини, за твердженням українського прем'єра, часто вивозиться дорога деревина. 23 липня закон було повернено до Ради з пропозиціями Порошенка. Самі ж зауваження глави української держави поки не опубліковані.

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