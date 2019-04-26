Гройсман заявив про рішення подати у відставку

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про намір подати у відставку після засідання Кабінету міністрів цієї середи, 22 травня. Про це він сказав на брифінгу в понеділок, 20 травня, у Києві, повідомляє агенція "Українські новини".

"Сьогодні президента України було приведено до присяги. Під час своєї інавгураційної промови він сказав, що уряд повинен скласти повноваження. Я думаю, ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою, а не перед новообраним президентом. Але разом із тим я для себе ухвалив рішення подати у відставку одразу після проведення чергового засідання уряду в середу", - наголосив Гройсман.

Український прем'єр також наголосив, що закликом до уряду подати у відставку Зеленський "взяв на себе всю відповідальність перед тими загрозами в майбутньому, які є в порядку денному". Урядовець висловив сподівання, що в новообраному парламенті зможе разом з однодумцями сформувати професійну команду.

Нагадаємо, раніше цього дня президент України Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив про розпуск українського парламенту та закликав членів уряду піти у відставку. "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Я думаю, що люди це оцінять", - заявив Зеленський. Також він закликав парламентарів звільнити голову СБУ, генерального прокурора та міністра оборони України. Міністр оборони України Степан Полторак у відставку вже подав - після інавгурації Зеленського.

Минулого тижня також подали у відставку секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов та міністр закордонних справ Павло Клімкін.