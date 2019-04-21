 Гройсман: Від дефолту постраждали б звичайні українці | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.05.2019

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Економіка

Гройсман: Від дефолту постраждали б звичайні українці

Навіть розмови про дефолт не додають стабільності, зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Новообраний голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков назвав дефолт малоймовірним.

Оголошення дефолту в Україні призведе до серйозних наслідків, від яких постраждають передусім звичайні українці, заявив Володимир Гройсман

Оголошення дефолту в Україні призведе до серйозних наслідків, від яких постраждають передусім "звичайні українці", заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман

Оголошення дефолту в Україні призведе до серйозних наслідків, від яких постраждають передусім "звичайні українці". Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй Facebook-сторінці в понеділок, 27 травня, реагуючи на пропозицію оголосити дефолт, оголошену раніше бізнесменом Ігорем Коломойським.

"Коментар щодо ризиків невиконання фінансових зобов'язань. Навіть розмови про таке невиконання не додають стабільності. За три роки мій уряд не допустив жодних криз. Вважаю, що наше завдання сьогодні - добросовісно обслуговувати борг і забезпечити зростання економіки", - зазначив глава українського уряду.

Гройсман прогнозує, що в разі оголошення необдуманого рішення про дефолт "постраждають звичайні українці, які опиняться на межі виживання".

Прем'єр зробив таку заяву після того, як олігарх Ігор Коломойський у інтерв'ю газеті Financial Times порадив президенту Володимиру Зеленському відмовитися від програми допомоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) і оголосити дефолт за зовнішнім боргом.

Разумков: дефолт малоймовірний

"Малоймовірним" оголошення дефолту назвав новообраний голова політичної партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"Моя особиста думка, що це - малоймовірний шлях і навряд чи Україна зможе ним піти", - заявив він на прес-конференції 27 травня.

Разумков додав, що 28 травня президент Зеленський зустрінеться з місією МВФ і це зможе дати відповіді на запитання.

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