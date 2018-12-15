Гройсман відкинув "вигадки" Лаврова про провокації на кордоні з Кримом

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відкинув закид міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про підготовку Києвом військової провокації на кінець грудня. "Перша моя реакція - він сам це придумав, потім вийшов і сам це озвучив. Третє, чого йому не вистачає - це, напевно, ще і реалізувати свій абсолютно неадекватний план", - заявив Гройсман у відповідь на запитання кореспондента DW під час прес-конференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС, яка відбулася у понеділок, 17 грудня, в Брюсселі.

Він наголосив, що Україна "ніколи ніде не створювала жодних прецедентів щодо провокацій". Глава уряду зазначив, що події 25 листопада у Керченській протоці - це "брутальний напад" на Україну, її флот і моряків. А тепер 24 моряки перебувають у Росії за ґратами, як військовополонені, додав він. Тому заяву Лаврова Гройсман розцінює як "чергову спробу РФ виправдати свою дикість і неприховану військову агресію".

"Я би порадив міністру зробити все в межах його можливостей, щоб українські моряки були звільнені, а збройні сили РФ і бойовики, які перебувають сьогодні на території України, повернулися б додому", - підсумував український прем'єр.

Могеріні попереджала

Верховна представниця ЄС із зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні, яка давала прес-конференцію спільно з Гройсманом, прямо слова Лаврова не прокоментувала. "Ми з самого початку дуже чітко заявляли, що мілітаризація Азовського моря - це дуже небезпечно", - зазначила Могеріні. Тому ще від самого початку зростання напруженості в Азовському морі, яке відбувається з весни цього року, вона закликала до "деескалації, зниження напруженості та щоб Росія утрималася від дій (які вона робила. - Ред.).

За словами Могеріні, вона закликала Росію до деескалації ще у жовтні під час дебатів у Європарламенті. Крім того, на початку грудня вона провела довгу зустріч з Лавровим під час засідання мінітрів країн ОБСЄ у Мілані, і говорила з ним в першу чергу про керченську кризу. ЄС постійно координує свою позицію щодо цього з країнами G7. Могеріні назвала це "найефективнішим способом здійснювати дипломатичний і економічний тиск на Росію" за її порушення міжнародного права.

Нагадаємо, раніше у понеділок Сергій Лавров заявив про те, що має інформацію про нібито підготовку президентом України Петром Порошенком провокації біля кордону з анексованим Кримом. Ця провокація, за словами Лаврова, має відбутися до кінця грудня.