Гройсман: ВВП України у 2018 році зріс на 3,2 відсотка

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в 2018 році валовий внутрішній продукт країни зріс на 3,2 відсотка. Заява прозвучала в середу, 13 лютого під час засідання уряду, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо досить позитивний показник 3,2 відсотка зростання ВВП... Це оперативні дані відповідно до розрахунку Мінекономрозвитку. Вважаю, що реальний ВВП за 2018 рік не менше ніж 3,2 відсотка", - зазначив Гройсман.

Прем'єр також додав, що інфляція за підсумками 2018 року становила 9,8 відсотка. За його словами, цей показник свідчить про стабільність національної валюти і цін. Раніше Національний банк України оцінив зростання ВВП у 2018 році в 3,3 відсотки.

За даними Гройсмана, доходи державного бюджету 2018 року становили 928,1 мільярда гривень, що на 17 відсотків більше за показник 2017 року. "Ми отримали дефіцит бюджету в минулому році 1,7 відсотка за планового 2,4 відсотка. Державний і гарантований борг до ВВП країни знизився до 60,9 відсотка", - сказав голова уряду.

Він також наголосив, що валютні резерви наприкінці року досягли 20,8 мільярда доларів, що є найвищим показником за останні п'ять років.