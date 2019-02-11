 Гройсман: ВВП України у 2018 році зріс на 3,2 відсотка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2019

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Новини

Гройсман: ВВП України у 2018 році зріс на 3,2 відсотка

Валовий внутрішній продукт України зріс у 2018 році на 3,2 відсотка, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він також відзначив стабільність національної валюти і цін у країні.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман (фото з архіву)

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в 2018 році валовий внутрішній продукт країни зріс на 3,2 відсотка. Заява прозвучала в середу, 13 лютого під час засідання уряду, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Згідно з розрахунками міністерства економічного розвитку України за дев'ять місяців 2018 року рівень тіньової економіки в країні склав 32 відсотки від ВВП - це найнижчий показник за останні 10 років. (12.02.2019)

"Ми маємо досить позитивний показник 3,2 відсотка зростання ВВП... Це оперативні дані відповідно до розрахунку Мінекономрозвитку. Вважаю, що реальний ВВП за 2018 рік не менше ніж 3,2 відсотка", - зазначив Гройсман.

Прем'єр також додав, що інфляція за підсумками 2018 року становила 9,8 відсотка. За його словами, цей показник свідчить про стабільність національної валюти і цін. Раніше Національний банк України оцінив зростання ВВП у 2018 році в 3,3 відсотки.

За даними Гройсмана, доходи державного бюджету 2018 року становили 928,1 мільярда гривень, що на 17 відсотків більше за показник 2017 року. "Ми отримали дефіцит бюджету в минулому році 1,7 відсотка за планового 2,4 відсотка. Державний і гарантований борг до ВВП країни знизився до 60,9 відсотка", - сказав голова уряду. 

Він також наголосив, що валютні резерви наприкінці року досягли 20,8 мільярда доларів, що є найвищим показником за останні п'ять років.

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