 Гройсман анонсував ″тотальні перевірки″ забудовників в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2018

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Новини

Гройсман анонсував "тотальні перевірки" забудовників в Україні

Державна фіскальна служба України перевірятиме забудовників на предмет сплати податків та дотримання законодавства про працю, повідомив Володимир Гройсман.

Deutschland Bauarbeiter auf der Baustelle Symbolbild (Imago/Westend61)

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував проведення в країні масштабних перевірок будівельних компаній на предмет сплати ними податків та дотримання законодавства про працю. Про це український прем'єр заявив у понеділок, 24 вересня, під час виступу на форумі представників органів місцевого самоуправління у Тернополі.

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"Буде доручення ДФС (Державна фіскальна служба. - Ред.) почати тотальні перевірки забудовників - на предмет сплати податків до бюджетів усіх рівнів", - наголосив Гройсман, слова якого наводить прес-служба українського уряду.

За словами Гройсмана, сьогодні в будівельній галузі спостерігається негативна тенденція, коли будуються тисячі квадратних метрів житла, при цьому не будуються об'єкти соціальної інфраструктури - дитячі садочки, школи, а також неналежним чином сплачуються податки. Крім того, частими є випадки тіньової зайнятості на будівництвах, повідомив глава Кабміну.

Нагадаємо, починаючи з 5 жовтня розпочнеться урядова кампанія боротьби з нелегальним працевлаштуванням. Згідно із рішенням уряду, представники Державної служби з питань праці, Фіскальної служби, Пенсійного фонду, Нацполіції та інших органів державної влади України розпочнуть з 5 жовтня "комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення".

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