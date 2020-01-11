Греція хоче розмістити в морі плавучі загорожі проти мігрантів

Для того, щоб зменшити потік мігрантів, які прямують до грецьких островів в Егейському морі з Туреччини, влада Греції хоче облаштувати плавучі загорожі, які ускладнюватимуть шлях човнам контрабандистів. Про це в четвер, 30 січня, в ефірі грецької радіостанції Skai Radio заявив міністр оборони країни Нікос Панагіотопулос.

Інформаційне агентство Reuters також зазначає, що грецький уряд уже оголосив тендер на побудову загорожі. Умови тендеру передбачають, що конструкція має підніматися над рівнем моря на 50 сантиметрів та мати 2,7 кілометра довжини. Також вимагається, щоб огорожа була обладнана ліхтарями і її було видно вночі.

Засіб стримування мігрантів

Конструкцію використовуватимуть для того, аби "стримати потік мігрантів, що зростає" на шляху до грецького острову Лесбос. Він знаходиться в безпосередній близькості до узбережжя Туреччини і тому є однією з улюблених цілей контрабандистів, що перевозять нелегальних мігрантів.

"Ініціатива зі створення плавучих бар'єрів є кроком у вірному напрямку. Ми подивимося на результати, на те, яким буде ефект стримування на практиці", - зазначив Панагіотопулос. За словами міністра, така огорожа може мати ефект, подібний до бетонного забору із колючим дротом, який було споруджено у 2012 році для зупинки потоку мігрантів на кордоні із Туреччиною на півночі Греції.

При цьому, якщо огорожа покаже свою ефективність, її довжину може бути збільшено до 13-15 кілометрів. Про це речник грецького уряду Стеліос Пецас заявив в ефірі телеканалу ANT1.

Потік мігрантів до Греції знову зростає

Згідно з даними Єврокомісії, із загальної кількості у 70 002 осіб, що незаконно потрапили до ЄС з Туреччини, 67 741 особа перетнула саме турецько-грецький кордон.

Мешканці табору для біженців на грецькому острові Лесбос в Егейському морі поблизу Туреччини

При цьому загальний показник є на 46 відсотків більшим за результати попереднього року. Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), 80 відсотків мігрантів, які прибули до Греції у минулому році, зробили це через острови Хіос, Самос і Лесбос. Табори біженців на грецьких островах переповнені, а умови в них є незадовільними. У Греції звинувачують турецьку берегову охорону в тому, що вона не зупиняє судна з мігрантами, попри те, що має на це право.

Нагадаємо, що в грудні минулого року грецький уповноважений з питань прийому біженців Манос Логотетіс заявив, що у 2020 році країна очікує на прибуття на її острови близько 100 тисяч мігрантів.