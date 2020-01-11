Греція хоче розмістити в морі плавучі загорожі проти мігрантів
Влада Греції хоче розмістити в Егейському морі плавучі загорожі, які зупинятимуть мігрантів, що прямують з Туреччини.
Мігранти прибувають на грецький острів Лесбос на човні з Туреччини
Для того, щоб зменшити потік мігрантів, які прямують до грецьких островів в Егейському морі з Туреччини, влада Греції хоче облаштувати плавучі загорожі, які ускладнюватимуть шлях човнам контрабандистів. Про це в четвер, 30 січня, в ефірі грецької радіостанції Skai Radio заявив міністр оборони країни Нікос Панагіотопулос.
Інформаційне агентство Reuters також зазначає, що грецький уряд уже оголосив тендер на побудову загорожі. Умови тендеру передбачають, що конструкція має підніматися над рівнем моря на 50 сантиметрів та мати 2,7 кілометра довжини. Також вимагається, щоб огорожа була обладнана ліхтарями і її було видно вночі.
Засіб стримування мігрантів
Конструкцію використовуватимуть для того, аби "стримати потік мігрантів, що зростає" на шляху до грецького острову Лесбос. Він знаходиться в безпосередній близькості до узбережжя Туреччини і тому є однією з улюблених цілей контрабандистів, що перевозять нелегальних мігрантів.
"Ініціатива зі створення плавучих бар'єрів є кроком у вірному напрямку. Ми подивимося на результати, на те, яким буде ефект стримування на практиці", - зазначив Панагіотопулос. За словами міністра, така огорожа може мати ефект, подібний до бетонного забору із колючим дротом, який було споруджено у 2012 році для зупинки потоку мігрантів на кордоні із Туреччиною на півночі Греції.
При цьому, якщо огорожа покаже свою ефективність, її довжину може бути збільшено до 13-15 кілометрів. Про це речник грецького уряду Стеліос Пецас заявив в ефірі телеканалу ANT1.
Потік мігрантів до Греції знову зростає
Згідно з даними Єврокомісії, із загальної кількості у 70 002 осіб, що незаконно потрапили до ЄС з Туреччини, 67 741 особа перетнула саме турецько-грецький кордон.
Мешканці табору для біженців на грецькому острові Лесбос в Егейському морі поблизу Туреччини
При цьому загальний показник є на 46 відсотків більшим за результати попереднього року. Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), 80 відсотків мігрантів, які прибули до Греції у минулому році, зробили це через острови Хіос, Самос і Лесбос. Табори біженців на грецьких островах переповнені, а умови в них є незадовільними. У Греції звинувачують турецьку берегову охорону в тому, що вона не зупиняє судна з мігрантами, попри те, що має на це право.
Нагадаємо, що в грудні минулого року грецький уповноважений з питань прийому біженців Манос Логотетіс заявив, що у 2020 році країна очікує на прибуття на її острови близько 100 тисяч мігрантів.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Мета - вижити
Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Пішки до Європи
У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Глобальний шок
Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Хаос та відчай
Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Підніжка біженцю
Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Жодних відкритих кордонів
Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Символ жахіть
Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Невідомий новий дім
Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Надія на підтримку
Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Надзвичайна ситуація в таборах
На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Порятунок у морі
Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Перечекати у Лівії
Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.