 Греція посилює охорону сухопутного та морського кордону з Туреччиною - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2020

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Греція посилює охорону сухопутного та морського кордону з Туреччиною - ЗМІ

На тлі погроз з боку Анкари відкрити кордони з Європою для біженців уряд Греції оголосив про посилення охорони кордонів з Туреччиною на суходолі й на морі.

Ділянка грецько-турецького кордону

Ділянка грецько-турецького кордону (архівне фото)

Влада Греції вирішила посилити охорону спільного кордону з Туреччиною на суходолі й на морі. Про це в п'ятницю, 28 лютого, повідомив інформагенції Reuters неназваний посадовець у Афінах.

Це сталося у відповідь на нещодавні погрози турецьких посадовців відкрити кордон з ЄС для біженців, котрі перебувають на даний момент у Туреччині. За словами неназваного грецького чиновника, в питанні охорони кордонів Афіни перебувають у тісному контакті з ЄС та НАТО.

Напередодні уряд у Афінах розпорядився вести посилену охорону кордону з метою недопущення в країну коронавірусу.

Кількасот мігрантів прямують до кордону з Грецією

Тим часом 28 лютого турецькі державні ЗМІ повідомили, що в турецькій провінції Едірне кількасот мігрантів прямують до кордону з Грецією. Серед них - жінки і діти, йдеться в повідомленні, передає інформагенція dpa. Турецька провінція Едірне межує як з Грецією, так і з Болгарією.

Є повідомлення й про те, що в кількох інших турецьких регіонах та містах мігранти гуртуються в групи, щоб у подальшому відправитися до ЄС морем чи суходолом. Утім, перевірити на автентичність поширенні турецькими державними ЗМІ кадри з мігрантами, готовими відбути до ЄС, неможливо, визнає dpa.

Біженці в Туреччині

Поширені державними турецькими ЗМІ кадри з біженцями, готовими відправитися до ЄС, неможливо перевірити на автентичність

Нагадаємо, раніше турецькі посадовці погрожували відкрити кордони до ЄС для біженців через нещодавні події у сирійській провінції Ідліб. Там унаслідок авіаудару сирійської авіації загинуло понад 30 турецьких військових, а кілька десятків інших отримали поранення.

У Туреччині на даний момент перебувають близько 3,6 мільйона біженців, переважно з сусідньої Сирії, нагадує агенція новин AFP. За даними ООН, з грудня 2019 року до Туреччини прибуло близько 950 тисяч біженців з сирійської провінції Ідліб. До цього призвело загострення збройного протистояння в Ідлібі між сирійськими урядовими силами, та сирійською опозицією й ісламістами.

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

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