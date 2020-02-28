Греція посилює охорону сухопутного та морського кордону з Туреччиною - ЗМІ

Влада Греції вирішила посилити охорону спільного кордону з Туреччиною на суходолі й на морі. Про це в п'ятницю, 28 лютого, повідомив інформагенції Reuters неназваний посадовець у Афінах.

Це сталося у відповідь на нещодавні погрози турецьких посадовців відкрити кордон з ЄС для біженців, котрі перебувають на даний момент у Туреччині. За словами неназваного грецького чиновника, в питанні охорони кордонів Афіни перебувають у тісному контакті з ЄС та НАТО.

Напередодні уряд у Афінах розпорядився вести посилену охорону кордону з метою недопущення в країну коронавірусу.

Кількасот мігрантів прямують до кордону з Грецією

Тим часом 28 лютого турецькі державні ЗМІ повідомили, що в турецькій провінції Едірне кількасот мігрантів прямують до кордону з Грецією. Серед них - жінки і діти, йдеться в повідомленні, передає інформагенція dpa. Турецька провінція Едірне межує як з Грецією, так і з Болгарією.

Є повідомлення й про те, що в кількох інших турецьких регіонах та містах мігранти гуртуються в групи, щоб у подальшому відправитися до ЄС морем чи суходолом. Утім, перевірити на автентичність поширенні турецькими державними ЗМІ кадри з мігрантами, готовими відбути до ЄС, неможливо, визнає dpa.

Поширені державними турецькими ЗМІ кадри з біженцями, готовими відправитися до ЄС, неможливо перевірити на автентичність

Нагадаємо, раніше турецькі посадовці погрожували відкрити кордони до ЄС для біженців через нещодавні події у сирійській провінції Ідліб. Там унаслідок авіаудару сирійської авіації загинуло понад 30 турецьких військових, а кілька десятків інших отримали поранення.

У Туреччині на даний момент перебувають близько 3,6 мільйона біженців, переважно з сусідньої Сирії, нагадує агенція новин AFP. За даними ООН, з грудня 2019 року до Туреччини прибуло близько 950 тисяч біженців з сирійської провінції Ідліб. До цього призвело загострення збройного протистояння в Ідлібі між сирійськими урядовими силами, та сирійською опозицією й ісламістами.