Греція має намір вимагати від Німеччини репарації за дві світові війни

Греція збирається вимагати від Німеччини репарацій на суму в 270 мільярдів євро. У Берліні питання компенсації за шкоду, завдану під час світових воєн, вважають повністю врегульованим.
Греція збирається офіційно вимагати від Німеччини виплати репарацій за збитки, завдані країні Німеччиною під час Першої та Другої світових воєн. Парламент Греції у середу, 17 квітня, більшістю голосів схвалив резолюцію, яка зобов'язує уряд Алексіса Ципраса домогтися виконання грецьких вимог "усіма необхідними дипломатичними і правовими засобами", інформує агенція AFP.
Ципрас ще на виборах у 2015 році пообіцяв вимагати репарацій від Берліна. Парламентська експертна комісія, яка працювала в Греції у 2018 році, оцінила їхню суму у щонайменше 270 мільярдів євро. Ці кошти, за висновком комісії, мають компенсувати як руйнування, здійснені під час Першої світової війни, так і шкоду, завдану Греції під час гітлерівської окупації із квітня 1941 до вересня 1944 року, коли в країні загинули понад 300 тисяч мешканців. Крім того, греки нагадують, що окупаційна влада у 1942 році змусила Національний банк Греції надати нацистській Німеччині кредит розміром майже у 500 мільйонів рейхсмарок, що в перерахунку на сьогоднішній день може складати разом з відсотками кілька мільярдів євро.
Берлін вважає питання репарацій вичерпаним
Німеччина вважає питання репарацій юридично і політично остаточно врегульованим, заявив у середу в Берліні офіційний представник німецького федерального уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Упродовж післявоєнних років Німеччина виплатила жертвам націонал-соціалістичного режиму у Греції компенсації загальною сумою у 115 мільйонів німецьких марок, які, за договором від 1960 року, задовольнили всі індивідуальні вимоги. Стосовно багатомільйонного кредиту "третьому рейху", в уряді ФРН зазначають, що це питання було врегульоване Лондонського угодою про борги 1953 року.
Крім того, на першій конференції з репарацій, яка відбулася восени 1945 року в Парижі, Греції була визначена її частка у загальній сумі репарацій за Другу світову війну. Згідно з ухваленим на конференції рішенням, Греція отримала від Західної Німеччині товарів на суму, яка у перерахунку на нинішній курс склала би близько двох мільярдів євро. Що ж стосується репарацій за Першу світову війну, то Німеччина повністю завершила їхню виплату у 2010 році.
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