 Греція закриє три найбільші табори для біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2019

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Новини

Греція закриє три найбільші табори для біженців

Уряд в Афінах вирішив змінити підхід до розміщення мігрантів на островах. Передбачається зокрема закриття переповнених таборів для мігрантів на Лесбосі, Хіосі та Самосі.

Мігранти на грецькому острові Лесбос

Мігранти на грецькому острові Лесбос (архівне фото)

Уряд Греції оголосив наміри закрити три найбільші табори для біженців на островах Лесбос, Самос і Хіос, які нині є переповненими. Замість них планується створити центри від'їзду та ідентифікації, заявив в середу, 20 листопада, уповноважений грецького уряду з питань міграції, заступник міністра оборони Алківіадіс Стефаніс на пресконференції.

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Комісарка з прав людини Ради Європи Дуня Міятович опублікувала звіт про жахливі умови, в яких проживають біженці в Греції. Найскрутнішою є ситуація на острові Лесбос. (06.11.2018)

В Егейському морі берегова охорона Греції та Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів ЄС зупинили декілька суден з 234 мігрантами на борту. (03.06.2019)

Через конфлікт у переповненому таборі троє людей дістали ножових поранень, відтак сталась пожежа. Люди були евакуйовані і переселені в інші, такі ж переповнені табори. (15.10.2019)

Розташовані на трьох островах табори розраховані на максимум 4,5 тисячі осіб кожен, однак тепер у цих таборах перебуває загалом понад 27 тисяч шукачів притулку, наголошують у Афінах, передає агенція новин AFP. Багато з цих людей живуть у жахливих умовах.

Запропонована урядом в Афінах концепція передбачає переміщення тисяч мігрантів та біженців з цих островів на континентальну Грецію. Вже в наступні тижні плануються скоротити кількість біженців на островах на близько 20 тисяч осіб.

Оголошені урядом у Афінах плани викликали різку критику з боку правозахисних організацій. Вони й раніше закидали грецькій владі негуманне ставлення до біженців та шукачів притулку. Правозахисники вказують зокрема на те, що в нових таборах шукачі притулку не зможуть мати право вільного виходу з них. Дотепер кожен з них міг спокійно вийти за межі таборів на островах і гуляти островом. Натомість нові табори будуть закритими.

Попри таку критику багато з запропонованих урядом в Афінах нових підходів містять рекомендації різних органів Євросоюзу, зазначає агенція новин AP.

Раніше консервативний уряд Греції не раз наголошував на рішучих намірах вирішити проблему з мігрантами.

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


Дивитись відео 01:38

Дизайнерські сумки з човнів біженців (05.11.2018)

DW.COM

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

Фотографії напливу мігрантів до Європи у 2015 та 2016 роках розлетілися по всьому світу. Найдраматичніші світлини - у фотогалереї DW. (20.06.2017)  

Аудіо й відео до теми

Дизайнерські сумки з човнів біженців (05.11.2018)  

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