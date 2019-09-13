 Грету Тунберг нагородили премією Amnesty International | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2019

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Новини

Грету Тунберг нагородили премією Amnesty International

Правозахисна організація Amnesty International вшанувала 16-річну шведську активістку Грету Тунберг, яка вже більше року організовує серед молоді акції на захист клімату, званням "посланниці сумління".

Грета Тунберг

Грета Тунберг і Кумі Найду на церемонії вручення премії в Вашингтоні

Шведська активістка, яка виступає за захист клімату, Грета Тунберг та заснований нею рух Fridays for Future удостоєні найвищої нагороди правозахисної організації Amnesty International - звання "посланниці сумління". Церемонія винагородження відбулася в Вашингтоні в понеділок, 16 вересня. Приймаючи нагороду з рук генерального секретаря Amnesty International Кумі Найду, Тунберг сказала, що приймає її від імені "всіх безстрашних підлітків, які борються за своє майбутнє", цитує інформагенція AFP.

Генсекретар Amnesty International, своєю чергою, зазначив, що ця винагорода присвячена всім молодим людям, котрі приєдналися до руху на захист клімату. "Вони зробили те, що не вдалося тим із нас, хто вже бореться десятиліттями", - наголосив Найду в розмові з AFP.

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16-річна активістка Грета Тунберг вирушила з Великобританії в США на вісімнадцятиметровій яхті Malizia, аби взяти участь у кліматичній конференції ООН в Нью-Йорку. (14.08.2019)

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Рівно рік тому школярка Грета Тунберг вперше вийшла під будівлю шведського парламенту з пікетом на захист клімату. Зараз глобальний рух Fridays for Future об'єднує близько двох мільйонів осіб. (20.08.2019)

"Молодим людям часто кажуть, що вони завтрашні лідери", - додав Найду, визнавши, що він дуже радий тому, що Тунберг, так само як і багато інших молодих активістів, не прислухалися до цих слів і не стали чекати майбутнього. "Якщо вони чекатимуть до завтра, то майбутнього не матиме жодний з нас", - пояснив він, цитує інформагенція dpa.

Генеральна секретарка американської філії Amnesty Маргарет Хуанг теж схвально відгукнулася про "наполегливість" руху Fridays for Future.

Тим часом сама активістка наголосила, що для багатьох людей і досі не є очевидним зв'язок між змінами клімату і такими негативними явищами, як міграція, голод і порушення прав людини. Тож вона закликала світову спільноту до дій. "Люди вмирають! А попри це так багато з нас і досі відвертаються від цього", - зазначила вона, цитує dpa.

16-річна Грета Тунберг вже більше року організовує акції протесту, чиї учасники вимагають ефективнішого захисту клімату. Її щотижневі шкільні страйки переросли у міжнародний екологічний рух, до якого приєдналися сотні тисяч підлітків та молодих людей по всьому світу.

Amnesty International нагороджує званням "Посол суміління" діячів мистецтва й інших видатних особистостей, які ведуть активну боротьбу за права людини. Першим лауреатом цієї премії в 2003 році став чеський правозахисник Вацлав Гавел. Званням "Посла сумління" вшановували також лауреата Нобелівської премії миру Нельсона Манделу, пакистанську активістку Малалу Юсафзай і китайського художника Ай Вейвея, нагадує інформагенція KNA.

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