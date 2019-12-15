Грета Тунберг у Давосі закликала світ до більших зусиль для захисту клімату

Шведська кліматична активістка й співініціаторка екологічного руху Fridays for Future Грета Тунберг закинула світовим лідерам недостатні зусилля для захисту клімату. Про це вона заявила під час промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у вівторок, 21 січня.

"Всі ми боремось за довкілля та клімат. Якщо подивитись ширше, в принципі нічого не було зроблено. Це вимагатиме набагато більшого. Все лише починається", - заявила Тунберг, яку цитує агенція AFP.

Грета визнала, що її кліматична кампанія, що розпочалась зі страйків школярів, привернула величезну увагу по всьому світу, однак все ще не призвела до кардинальних змін. "Є різниця між тим, щоб бути почутими, та тим, щоб призвести до чогось. Я не та людина, яка має скаржитися на те, що її не почули. Мене постійно чують. Але наука та голос молоді не в центрі розмови", - додала вона.

Грета Тунберг (праворуч) під час дискусії у Давосі

Активістка вважає, що кожна людина має більше дізнатися про зміни клімату та глобальне потепління. "Не трактуючи це як справжню кризу, ми не можемо її вирішити", - наголосила вона.

Пізніше у вівторок на форумі має виступити президент США Дональд Трамп, який у питанні захисту клімату вважається головним опонентом Грети Тунберг через те, що він відкидає глобальне потепління та його негативний вплив на планету. Через різні погляди Трампа і Тунберг до їхнього заочного протистояння у Дасові прикута велика увага ЗМІ.