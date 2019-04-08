Грета Тунберг пожертвує школою заради боротьби за захист клімату

Екологічна активістка зі Швеції Грета Тунберг з цього літа і протягом усього наступного року не відвідуватиме школу. Після дев'ятого класу 16-річна школярка має намір повністю зосередитися на боротьбі за захист клімату, повідомило в суботу, 1 червня, агентство dpa з посиланням на джерела в оточенні активістки.

У вересні Грета Тунберг візьме участь в саміті Організації Об'єднаних Націй з питань клімату в Нью-Йорку, а в грудні - у всесвітній конференції із захисту клімату в столиці Чилі Сантьяго.

Сама Тунберг сказала, що вона не хвилюється щодо школи і через рік просто перейде в гімназію. Згідно із системою освіти у Швеції, Тунберг у серпні цього року мала б вступити до нового навчального закладу для продовження освіти. У Швеції обов'язкове шкільне навчання триває протягом перших дев'яти класів.

Оскільки Грета Тунберг з екологічних причин не літає на літаках, її сім'я шукає альтернативи для її поїздки через Атлантику. Одним з варіантів є подорож на морському лайнері.

Грета Тунберг - ініціаторка екологічного руху, який у Німеччині отримав назву Fridays for Future ("П'ятниці заради майбутнього"). У ФРН цього року у регулярних демонстраціях щоп'ятниці брали участь десятки тисяч школярок та школярів.