Грета Тунберг повернулася до школи після річної перерви

Екологічна активістка Грета Тунберг вирішила повернутися до школи після річної перерви. Про це вона написала у своєму Twitter в понеділок, 24 серпня.

"Мій академічний рік завершився, і я так рада, що нарешті повернулася до школи!", - написала 17-річна Грета.

Навчання для Тунберг розпочалося на декілька днів пізніше за її шведських однолітків, які пішли в школу після завершення літніх канікул минулого тижня, оскільки вона була в Німеччині, де зустрічалася з канцлеркою Анґелою Меркель(Angela Merkel), а також брала участь у кліматичних протестах у Берліні.

Хто така Грета Тунберг

Нагадаємо, Грета стало всесвітньовідомою екологічною активісткою після своєї поїздки у 2019 році на яхті до Нью-Йорка, де вона взяла участь у кліматичному саміті ООН, на якому, під час виступу з трибуни, вона вимовила свою знамениту фразу "Як ви смієте!", звинувативши лідерів країн світу в тому, що вони, не вживаючи заходів щодо захисту клімату, "вкрали" у неї "мрії і дитинство".

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Протягом року Тунберг зустрічалася з кліматичними активістами по всій Європі та Америці і була номінована на Нобелівську премію миру.

У 2018 році, ще до поїздки в Нью-Йорк,Грета Тунберг почала прогулювати уроки в школі по п'ятницях. Натомість активістка вирушала до будівлі шведського парламенту, де влаштовувала пікети із закликом до рішучих заходів для боротьби зі змінами клімату. Поступово її одиночна акція знайшла підтримку в інших країнах світу і переросла в масштабний рух школярів і студентів, які потребують дій для запобігання глобальному потеплінню.

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Тунберг підтримують багато політиків і знаменитостей. З нею, зокрема, зустрічався генсек ООН Антоніу Гуттерріш, актор та політик Арнольд Шварценеггер, а також принц Чарльз.