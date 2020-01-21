 Грета Тунберг зареєструвала своє ім′я як торговельну марку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2020

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Новини

Грета Тунберг зареєструвала своє ім'я як торговельну марку

Кліматична активістка Грета Тунберг заявила про реєстрацію свого імені і назви руху Fridays For Future як торговельних марок.

Шведська кліматична активістка Грета Тунберг

Шведська кліматична активістка Грета Тунберг

Шведська школярка й екологічна активістка Грета Тунберг повідомила в середу, 30 січня, про те, що зареєструвала як торговельні марки своє власне ім'я та назву заснованого нею протестного руху Fridays For Future, учасники якого виступають за активізацію зусиль із боротьби зі зміною клімату. Як Тунберг написала у своєму повідомленні в Instagram, таке рішення вона ухвалила через бажання боротися із неправомірним використанням її імені та назви Fridays For Future із комерційною метою.

"Моє ім'я та рух Fridays For Future постійно використовують для комерційних цілей без жодної моєї згоди на це", - зазначила 17-річна активістка. Вона додала, що, як і інші протестувальники, не зацікавлена у створенні торговельних марок, але вимушена це зробити.

Грета Тунберг "на продаж"

За словами Тунберг, вона стикнулася з проблемою, коли сторонні люди заявляють, що представляють її інтереси, аби отримати змогу комунікувати із знаменитостями, політиками, журналістами та митцями. Також, додала активістка, вона неодноразово спостерігала за тим, як її ім'я використовувалося для маркетингу, продажу товарів чи навіть збору грошей від її імені.

"Ось чому я подала заявку на реєстрацію мого імені та Fridays For Future як торговельних марок. Це зроблено, аби захистити рух та його активності", - зазначила Тунберг. Водночас німецька газет Die Zeit пише, що документи для реєстрації торговельних марок кліматична активістка подала ще в грудні 2019 року.

Фонд Тунберг для захисту клімату

Також засновниця Fridays For Future заявила про заснування неприбуткової організації, яка би опікувався такими фінансовими питаннями руху, як доходи від продажу книжок, пожертви та премії. За словами Тунберг, ця неурядова організація буде "повністю прозорою", зокрема й щодо сплачених нею податків. "Метою фонду буде просування екологічного, кліматичного та соціального сталого розвитку, а також психічне здоров'я", - написала активістка.

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