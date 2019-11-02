 Грета Тунберг вирушила на вітрильнику назад до Європи, щоб встигнути в Мадрид | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2019

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Новини

Грета Тунберг вирушила на вітрильнику назад до Європи, щоб встигнути в Мадрид

Кліматична активістка Грета Тунберг вирушила на вітрильнику з США назад до Європи через перенесену з Чилі до Іспанії кліматичну конференцію ООН. Вона сподівається встигнути прибути в Мадрид до 2 грудня.

Грета Тунберг відчалила на кораблі із США до Європи, щоб встигнути на кліматичну конференцію у Мадриді

Грета Тунберг відчалила на кораблі із США до Європи, щоб встигнути на кліматичну конференцію у Мадриді

Кліматична активістка Грета Тунберг у середу, 13 листопада, розпочала свою подорож на вітрильному судні зі східного узбережжя Сполучених Штатів до європейського континенту.

Тунберг написала у соцмережі Twitter, що "ми пливемо додому" і опублікувала фото частини корабля, на якому вона пересувається. Активістка розпочала свою подорож з порту в Гемптоні у штаті Вірджинія на судні, яке належить австралійській парі, що на ньому живе вже протягом п'яти років. У подорожі Тунберг, власників судна та їхню 11-місячну дитину супроводжує професійна британська майстриня вітрильного спорту Ніккі Хендерсон. 

Причиною нової подорожі Тунберг через Атлантичний океан стало перенесення кліматичної конференції ООН з Чилі до Іспанії. Конференцію, яку планувала відвідати активістка, мали провести з 2 по 13 грудня у Сантьяго, але перенесли до Мадрида через протести у столиці Чилі.

DW.COM

Греті Тунберг присудили премію "За правильний спосіб життя", яку також називають альтернативною Нобелівською премією. Окрім екоактивістки зі Швеції, престижну нагороду здобули ще три лауреати. (25.09.2019)

Президент Чилі відмовився від проведення Кліматичної конференції ООН, запланованої на грудень цього року, через масові акції протесту, що охопили країну. Це рішення ускладнило плани Грети Тунберг. (31.10.2019)

Грета Тунберг має 19 днів, щоб дістатися до іспанської столиці до початку кліматичної конференції. До цього іспанський уряд запропонував їй допомогу, щоб вона встигла потрапити на конференцію. Дівчина не літає літаками з екологічних міркувань. Через це після оголошення про перенесення конференції з Чилі до Іспанії вона оприлюднила в інтернеті заклик із проханням допомогти їй організувати екологічний транспорт. Австралійська пара Елайна Караусу та Рілі Уайтелам зголосилися надати Тунберг човен та рушити до Європи разом із нею. 

Грета Тунберг вже понад рік організовує акції протесту "П'ятниці заради майбутнього" (Fridays for Future), домагаючись більш ефективного захисту клімату. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, до якого приєдналися сотні тисяч людей по всьому світу. Влітку вона перетнула Атлантику на високотехнологічній яхті Malizia, щоб потрапити до США. Вона взяла участь у кліматичному саміті ООН в Нью-Йорку, а також у тамтешніх протестах проти змін клімату. 

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