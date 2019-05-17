Гра престолів: що думають про конфлікт Філарета та Епіфанія віряни і священики (відео)

90-річному митрополиту Філарету важко розпрощатися з минулим, вважають церковні експерти. Адже усе своє життя той перебував на керівних посадах у церкві, а тепер, фактично, усунутий від керування і розбудови ПЦУ. Хоча як заявляв Філарет, згідно з усними домовленостями між ним та Епіфанієм, планував стати головуючим у церковному уряді - синоді. Уже сам факт, що такі приховані бесіди велися, обурює інших митрополитів, які брали участь у об’єднавчому соборі. Наскільки велика загроза розколу в ПЦУ і відновлення Київського патріархату? Які настрої панують у церквах? Дивіться у репортажі DW: