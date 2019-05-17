 Гра престолів: що думають про конфлікт Філарета та Епіфанія віряни і священики (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.05.2019

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Політика й суспільство

Гра престолів: що думають про конфлікт Філарета та Епіфанія віряни і священики (відео)

Філарета шанують у церковних колах, адже він дуже багато зробив для розбудови української православної церкви і для надання їй томоса. Проте його конфлікт з Епіфанієм занепокоїв і священиків, і вірян.

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Що не поділили Філарет та Епіфаній?

90-річному митрополиту Філарету важко розпрощатися з минулим, вважають церковні експерти. Адже усе своє життя той перебував на керівних посадах у церкві, а тепер, фактично, усунутий від керування і розбудови ПЦУ. Хоча як заявляв Філарет, згідно з усними домовленостями між ним та Епіфанієм, планував стати головуючим у церковному уряді - синоді. Уже сам факт, що такі приховані бесіди велися, обурює інших митрополитів, які брали участь у об’єднавчому соборі. Наскільки велика загроза розколу в ПЦУ і відновлення Київського патріархату? Які настрої панують у церквах? Дивіться у репортажі DW:

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