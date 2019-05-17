Гра престолів: що думають про конфлікт Філарета та Епіфанія віряни і священики (відео)

Філарета шанують у церковних колах, адже він дуже багато зробив для розбудови української православної церкви і для надання їй томоса. Проте його конфлікт з Епіфанієм занепокоїв і священиків, і вірян.
90-річному митрополиту Філарету важко розпрощатися з минулим, вважають церковні експерти. Адже усе своє життя той перебував на керівних посадах у церкві, а тепер, фактично, усунутий від керування і розбудови ПЦУ. Хоча як заявляв Філарет, згідно з усними домовленостями між ним та Епіфанієм, планував стати головуючим у церковному уряді - синоді. Уже сам факт, що такі приховані бесіди велися, обурює інших митрополитів, які брали участь у об’єднавчому соборі. Наскільки велика загроза розколу в ПЦУ і відновлення Київського патріархату? Які настрої панують у церквах? Дивіться у репортажі DW:
Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до ПЦУ. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу? (07.02.2019)
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет вважає, що предстоятель церкви Епіфаній та Петро Порошенко порушили домовленості щодо розподілу повноважень. (15.05.2019)
Як трактувати останні заяви почесного Патріарха ПЦУ Філарета про чинність УПЦ КП, і чи постало українське православ'я перед новим розколом? Про це DW розпитала львівського релігієзнавця Тараса Антошевського. (13.05.2019)