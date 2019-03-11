"Гра завершена": в Алжирі - наймасовіші демонстрації проти президента

Сотні тисяч людей у п'ятницю, 15 березня, вийшли на вулиці Алжиру з протестами проти чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки, повідомляє агенція Reuters. За даними агенції AP, кількість учасників масових демонстрацій є навіть більшою, ніж минулої п'ятниці, коли на вулиці також вийшли сотні тисяч людей.

Акції, які почались кілька тижнів тому, зазвичай стають наймасовішими саме по п'ятницях. Зараз вони відбуваються за посилених заходів безпеки. Люди вигукують гасла на кшталт "Бутефліка, забирайся геть!", дехто з протестувальників вийшов на вулиці зі своїми дітьми. Про сутички поки не повідомляється.

Раніше цього тижня під тиском вулиці Бутефліка відмовився балотуватися на п'ятий термін, але переніс президентські вибори у країні на невизначений термін. Протестувальники не погоджуються з цим рішенням, вимагаючи, щоб 82-річний голова держави відмовився від влади.

На вулиці країни вийшли сотні тисяч людей

Тим часом президент країни втрачає своїх прибічників. Один із впливових лідерів правлячої партії FLN Хосін Хелдун відмежувався від голови держави. В інтерв'ю телеканалу Ennahar він сказав, що Бутефліка "тепер став історією". Військові також дистанціюються від президента.

Один з колишніх міністрів алжирського уряду зазначив, що президент не зможе встояти, враховуючи великий тиск на нього. "Гра завершена. Бутерфліка не має іншого вибору, крім того, щоб зараз піти", - сказав він на умовах анонімності, передає Reuters.

Алжирці вимагають відставки президента Бутерфліки

Чинний президент Бутефліка очолює Алжир 20 років. Він чотири рази обирався на цю посаду. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка рідко з'являється на публіці.

Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.