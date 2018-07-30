ГПУ шукає зв'язки між Савченко та Медведчуком

Слідство поки не має підстав, аби призначити Віктору Медведчуку будь-якого іншого статусу, окрім статусу свідка у справі щодо Надії Савченко та Володимира Рубана. Про це у четвер, 2 серпня, повідомив на брифінгу генеральний прокурор України Юрій Луценко, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

"На даний момент достатніх доказів для того, щоб Медведчук отримав будь-який інший процесуальний статус, окрім свідка, у слідства немає", - зазначив Луценко.

Також Луценко повідомив, що слідство вивчає зв'язки народної депутатки України Надії Савченко з "громадськими структурами", пов'язаними з лідером руху "Український вибір" Віктором Медведчуком. "Ми вивчаємо його можливі зв'язки з будь-якою антиукраїнською діяльністю, і не тільки в цій справі", - заявив генпрокурор. Нагадаємо, що представнику України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Віктору Медведчуку неодноразово закидали тісні контакти з Кремлем та антиукраїнську діяльність.

Слідство у справі Савченко і Рубана завершено

Генпрокурор підтвердив завершення слідства у справі Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, яких обвинувачують у підготовці масштабного теракту в центрі Києва. Генпрокурор зазначив, що наступний етап - ознайомлення захисту з матеріалами справи. "Після завершення цієї процедури справу буде направлено до суду. Зважаючи на кількість отриманих доказів, вважаю, що ще цього року суд має розпочатися і ввійти в активну фазу", - повідомив глава ГПУ.

Луценко також повідомив, що ГПУ готова розглянути пропозицію Рубана про угоду зі слідством, пишуть "Українські новини". Генпрокурор також поінформував, що після винесення обвинувального вироку Рубану він може стати об'єктом обміну на українських полонених.

В Генеральній прокуратурі України 30 липня завершили слідство щодо Надії Савченко та Володимира Рубана, звинувачених у спробі повалення державної влади. Матеріали слідства передали захисту сторін для ознайомлення.

Як повідомлялося раніше, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народної депутатки Надії Савченко. Її звинувачують у діях з метою повалення конституційного ладу, зокрема у підготовці терактів в парламенті.

Володимира Рубана затримали 8 березня на лінії розмежування на Донбасі, коли він нібито намагався завезти партію зброї з території самопроголошеної "ДНР" на підконтрольну Україні територію. Прокуратура підозрює Рубана, зокрема, в підготовці обстрілів будівель Верховної Ради і Адміністрації президента України і замаху на президента Петра Порошенка та ряд інших високопосадовців.