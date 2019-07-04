 ГПУ скасувала постанову про закриття справи проти Іванющенка - Сарган | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2019

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Новини

ГПУ скасувала постанову про закриття справи проти Іванющенка - Сарган

Генпрокуратура скасувала постанову прокуратури Одеської області щодо закриття кримінального провадження щодо екссоратника Януковича Юрія Іванющенка. Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

ГПУ відновила розслідування щодо Іванющенка

ГПУ відновила розслідування щодо Іванющенка

Генпрокуратура України скасувала постанову прокурора прокуратури Одеської області про закриття кримінального провадження за підозрою колишнього соратника експрезидента Віктора Януковича, депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка в скоєнні кримінальних злочинів. Про це у п'ятницю, 5 липня, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, постанову 3 липня скасував заступник генпрокурора. Досудове розслідування в цій справі триває. Також Сарган поінформувала, що голові Національної поліції України направлено лист про відновлення розшуку Іванющенка.

Вона також повідомила, що голові Національної поліції України направлено лист про відновлення розшуку Іванющенка та Аврамова. "Тепер стежимо за сайтом МВС у рубриці "розшук", - додала прес-секретарка генпрокурора.

 

Раніше ЗМІ повідомили, що МВС зняло з розшуку Іванющенка. Згодом у Нацполіції підтвердили, що Іванющенка знято з розшуку на підставі інформації з прокуратури Одеської області.

У прокуратурі Одеської області повідомили, що закрили справу проти Іванющенка у квітні. Серед причин прокуратура назвала скасування Конституційним Судом статті про незаконне збагачення, а також зобов'язання судів закрити справу в тій частині, яка стосувалася "рейдерства" Одеського ринку.

DW.COM

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 Одеські слідчі кілька років розслідували справу за підозрою у незаконному заволодінні Іванющенком найбільшим ринком міста. Також йому закидають розкрадання у 2013 році десятків мільйонів доларів, отриманих Україною від продажу квот за Кіотським протоколом. Як підозрюють, підконтрольні дружині Юрія Іванющенка фірми отримали від держави без тендера замовлення на утеплення шкіл та інших об'єктів соціальної інфраструктури за "кіотські" кошти. Правоохоронці підозрюють, що гроші були виведені до Швейцарії, а роботи здебільшого не були проведені.

Як повідомлялося, за підозрою у відмиванні цих грошей у Швейцарії на рахунках дружини Іванющенка Ірини заблоковані 72 мільйони франків.

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