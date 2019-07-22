 ГПУ розслідує факти вербування дітей для участі у бойових діях на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2019

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Новини

ГПУ розслідує факти вербування дітей для участі у бойових діях на Донбасі

На підконтрольних сепаратистам територіях Донецької області керівники так званих військово-патріотичних клубів вербували дітей та вчили їх поводитися зі зброєю, щоб воювати проти українських військ.

Діти у тренувальному таборі у ДНР

Діти у тренувальному таборі у "ДНР" (архівне фото)

Генпрокуратура України повідомила про підозру двом керівникам так званих військово-патріотичних клубів "Спартанці" та "Амазонки" руху "Молода гвардія", які діють на окупованих територіях Донецької області. Про це ГПУ повідомила у понеділок, 12 серпня.

За даними слідства, керівники цих клубів вербували мешканців Донецької області віком від 5 до 18 років під виглядом військово-патріотичного навчання та виступів на військово-спортивних заходах. Дітей навчали поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухонебезпечними речовинами. Метою цих рухів є залучення дітей до військових дій проти сил АТО й ООС, уточнили прокурори. В ГПУ зазначили, що така діяльність є порушенням протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах та Женевської конвенції.

DW.COM

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Наразі триває досудове розслідування. Обидва підозрюваних нині перебувають на волі - у Генпрокуратурі обіцяють вжити заходів до їхнього розшуку та затримання.

У прокуратурі зауважили, що керівники цих клубів є активними учасниками так званої "ДНР", вони "підтримують та пропагують російську неоімперську геополітичну доктрину" "русский мир" та ідеї від'єднання Донецької області від України.

Проти інструкторів цих організацій відкрито кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу щодо сприяння діяльності терористичної організації, створення незаконних воєнізованих формувань, порушення законів та звичаїв війни.

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До школи через передову: дитячі будні на Донбасі (13.09.2018)

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До школи через передову: дитячі будні на Донбасі (13.09.2018)  

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