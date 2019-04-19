 ГПУ розслідує можливий тиск на суддів у справі про ″ПриватБанк″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2019

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ГПУ розслідує можливий тиск на суддів у справі про "ПриватБанк"

Щодо ймовірного втручання вищих посадових осіб держави в діяльність окружного адмінсуду Києва розпочато досудове розслідування ГПУ.

Deutschland Justitia bei Sonnenaufgang (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

Генеральна прокуратура України (ГПУ) розпочала досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовими особами держави під час засідання РНБО 18 квітня 2019 року. Про це в понеділок, 13 травня, повідомляється на сайті судової влади України.

Досудове розслідування розпочато за результатами розгляду заяви суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, які 18 квітня колегією ухвалили рішення про визнання незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У той же день ввечері на засіданні РНБО президент доручив міністерству фінансів проаналізувати ризики і загрози, пов'язані з виконанням цього судового рішення і прорахувати можливі збитки держави.

23 квітня судді звернулися до голови Вищої ради правосуддя із заявами про втручання в їхню діяльність. Окрім того, до керівників Генеральної прокуратури України (ГПУ) та Державного бюро розслідування (ДБР) від суддів надійшли заяви про вчинення злочину. На думку судочинців, керівництво держави, коментуючи їхнє рішення про визнання незаконною націоналізації "ПриватБанку", зробило заяви, які є "прямою загрозою судовій системі України" та "посяганням на її незалежність і неупередженість".

Судді вважають, що такі дії президента, керівників Нацбанку та мін'юсту були вчинені з метою тиску на склад суду та мають ознаки злочину.

Як повідомлялось, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про виведення ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участі держави і назвав його протиправним. Згодом судді цього ж суду ухвалили ще одне рішення щодо процедури націоналізації "Приватбанку", задовольнивши вимоги позивача - підконтрольної колишньому акціонеру банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd - у частині скасування рішення Нацбанку, яким визначено перелік пов'язаних з "Приватбанком" фізичних та юридичних осіб.

Нацбанк та міністерство фінансів пообіцяли оскаржити ці рішення. Своєю чергою, Петро Порошенко заявив, що можливе повернення "Приватбанку" Коломойському "загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому - дефолтом та новою економічною кризою".

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Посилання в інтернеті

https://court.gov.ua/press/news/705883/?fbclid=IwAR3diZOsoRcm8ZKF0ag3197xRkg0o7O2kF-eLSwcqrSRYNSqwwDlT7BdP_8

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