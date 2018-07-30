 ГПУ: Розслідування щодо Савченко і Рубана завершено | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2018

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Новини

ГПУ: Розслідування щодо Савченко і Рубана завершено

У Генеральній прокуратурі України повідомили про завершення слідства щодо Надії Савченко та Володимира Рубана, звинувачених у спробі повалення державної влади, і передачу матеріалів сторонам захисту для ознайомлення.

Розслідування щодо Надії Савченко завершено

Розслідування щодо Надії Савченко завершено

Служба безпеки України і Генеральна прокуратура завершили слідство у справі щодо народної депутатки Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, яких звинувачують у підготовці теракту та спробі повалення державної влади. Прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган підтвердила цю інформацію інформагенції "Укрінформ" у середу, 1 серпня.

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Генпрокурор України Юрій Луценко допускає, що голова руху "Український вибір" Віктор Медведчук може бути пов'язаний з народною депутаткою Надією Савченко та головою "Офіцерського корпусу" Володимиром Рубаном. (27.03.2018)

Народну депутатку Надію Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів, залишили під вартою ще на два місяці. Вона оголосила безстрокове голодування. (14.07.2018)

За словами Сарган, матеріали кримінальної справи передані сторонам захисту для ознайомлення. Вона повідомила, що більш детальна інформація буде оприлюднена 2 серпня під час спільного брифінгу генпрокурора Юрія Луценка і першого заступника голови СБУ Віталія Малікова.

Як повідомлялося, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народної депутатки Надії Савченко. Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами. Савченко обрали запобіжний захід у вигляді арешту, який подовжували до 10 вересня відповідно.

Володимира Рубана затримали 8 березня на одному з блокпостів на Донбасі, коли він нібито намагався завезти партію зброї з території самопроголошеної "ДНР" на підконтрольну Україні територію. Прокуратура підозрює Рубана, зокрема, в підготовці обстрілів будівель Верховної Ради і Адміністрації президента України і замаху на президента Петра Порошенка та ряд інших високопосадовців. Сам Рубан під засідання суду обвинувачення відкинув, заявивши, що не знав про наявність зброї в автомобілі, яким він керував. Він припустив, що став жертвою змови.

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