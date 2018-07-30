ГПУ: Розслідування щодо Савченко і Рубана завершено

Служба безпеки України і Генеральна прокуратура завершили слідство у справі щодо народної депутатки Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, яких звинувачують у підготовці теракту та спробі повалення державної влади. Прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган підтвердила цю інформацію інформагенції "Укрінформ" у середу, 1 серпня.

За словами Сарган, матеріали кримінальної справи передані сторонам захисту для ознайомлення. Вона повідомила, що більш детальна інформація буде оприлюднена 2 серпня під час спільного брифінгу генпрокурора Юрія Луценка і першого заступника голови СБУ Віталія Малікова.

Як повідомлялося, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народної депутатки Надії Савченко. Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами. Савченко обрали запобіжний захід у вигляді арешту, який подовжували до 10 вересня відповідно.

Володимира Рубана затримали 8 березня на одному з блокпостів на Донбасі, коли він нібито намагався завезти партію зброї з території самопроголошеної "ДНР" на підконтрольну Україні територію. Прокуратура підозрює Рубана, зокрема, в підготовці обстрілів будівель Верховної Ради і Адміністрації президента України і замаху на президента Петра Порошенка та ряд інших високопосадовців. Сам Рубан під засідання суду обвинувачення відкинув, заявивши, що не знав про наявність зброї в автомобілі, яким він керував. Він припустив, що став жертвою змови.