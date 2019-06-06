 ГПУ просить суд заарештувати майно Ющенка - Горбатюк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2019

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ГПУ просить суд заарештувати майно Ющенка - Горбатюк

Генпрокуратура просить суд заарештувати майно колишнього президента Віктора Ющенка у справі про підозру в пособництві Віктору Януковичу в заволодінні "Межигір'ям". Про це заявив керівник управління спецрозслідування ГПУ.

Колишній президент України Віктор Ющенко

Віктор Ющенко (архівне фото)

Слідчий Генеральної прокуратури України (ГПУ) просить суд заарештувати майно експрезидента країни Віктора Ющенка. Про це повідомив у п'ятницю, 5 липня, керівник управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк.

"У рамках розслідування кримінального провадження за підозрою Ющенка в пособництві Януковичу в заволодінні "Межигір'ям" слідчий Генпрокуратури звернувся до суду з проханням накласти арешт на майно Ющенка", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Горбатюк додав, що клопотання про накладення арешту до суду передано, але дату розгляду ще не призначено.

DW.COM

Колишнього президента Віктора Ющенка підозрюють у пособництві екс-президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденції "Межигір'я", що завдавало збитків державі на 540 мільйонів гривень, повідомила Генпрокуратура. (06.06.2019)

Поки триває судовий процес за звинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді, в його колишній мисливській резиденції облаштували кемпінг. Статус земель залишається підвішеним. (04.07.2018)

Раніше ГПУ повідомила Ющенку про підозру в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я", а також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн. Колишньому президенту закидають привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Віктор Ющенко заперечив підозри у пособництві Януковичу в заволодінні резиденцією "Межигір'я", а також заявив про політичний підтекст цієї справи. 

Як повідомлялося, раніше народний депутат Сергій Лещенко заявив, що Ющенко цілеспрямовано перевів "Межигір'я" з Державного управління справами до сфери відання Кабміну, який передав резиденцію до статуту держпідприємства "Надра України". За словами нардепа, це підприємство вивело резиденцію з держвласності на користь фіктивної донецької фірми.

  • Хонка все ще Януковича

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    "Хонка" все ще Януковича

    Резиденція Віктора Януковича "Межигір’я" - своєрідний символ новітньої української корупції. У серпні 2017 року були визнані недійсними договори, за якими "Межигір’я" ще у 2007 вивели з держвласності, а відтак оформили на ТзОВ "Танталіт". У листопаді 137 га під резиденцією повернули у держвласність. Однак самі будівлі можна повернути лише через конфіскацію після вироку у справі Януковича.

  • Самооборона Майдану господарює у Межигір’ї

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Самооборона Майдану господарює у "Межигір’ї"

    З 2014 року після втечі Януковича "Межигір’я" під свій контроль взяли представники Самооборони Майдану, аби залишене не знищили мародери. Пізніше самооборонівці зареєстрували громадську організацію "Національний парк України Межигір’я" і увесь цей час за допомогою Нацгвардії доглядають за резиденцією. Нещодавно вони почали реставрацію дерев’яного фасаду "Хонки".

  • Все за благодійні внески

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Все за благодійні внески

    Гроші на утримання "Межигір’я" колишні самооборонівці отримують з благодійних внесків, за які продають квитки для входу в резиденцію. Квиток коштує від 40 до 120 гривень. Найпопулярніша екскурсія "Хонкою" - 200 гривень. Хто не зміг потрапити всередину, розглядає розкіш через вікна.

  • Народний парк

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Народний парк

    Щодня у будні "Межигір’я" відвідує від 350 до 600 людей. У вихідні - 2-3 тисячі. Тут грають весілля, знімають кіно, проводять фестивалі та змагання. Комендант "Межигір’я" Денис Тарахкотелик вважає, що це місце стало народним.

  • Усе на місці

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Усе на місці

    Високотехнологічна лабораторія, яка досліджувала їжу Януковича, парк його ретроавтомобілів, теплиці, комплекс відпочинку, поле для гольфу, зоопарк рідкісних тварин, зокрема, олені та славнозвісні страуси - усе залишилося на своїх місцях. Ці об’єкти полюбляють відвідувачі.

  • Прихисток для переселенців

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Прихисток для переселенців

    Господарство доглядають 70 сімей-переселенців з Криму та Донбасу, які живуть тут після анексії півострова та початку війни на Сході. Зокрема, у штучних озерах Януковича вони розводять рибу, яку виловлюють і годують нужденних. Влітку тут організовують табір для дітей учасників АТО.

    Автор: Лілія Ржеутська


Дивитись відео 06:17

"Межигір'я" без Януковича: "Хонка" занепадає, страуси задоволені (20.02.2019)

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Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

Після втечі Януковича резиденцію "Межигір'я" формально повернули державі. Однак фактично Агентство з розшуку та менеджменту активів так і не отримало її в управління. За нею досі доглядає Самооборона Майдану. (18.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Межигір'я" без Януковича: "Хонка" занепадає, страуси задоволені (20.02.2019)  

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Колишнього президента Віктора Ющенка підозрюють у пособництві екс-президенту Віктору Януковичу у заволодінні резиденції "Межигір'я", що завдавало збитків державі на 540 мільйонів гривень, повідомила Генпрокуратура.

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