ГПУ просить суд заарештувати майно Ющенка - Горбатюк

Слідчий Генеральної прокуратури України (ГПУ) просить суд заарештувати майно експрезидента країни Віктора Ющенка. Про це повідомив у п'ятницю, 5 липня, керівник управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк.

"У рамках розслідування кримінального провадження за підозрою Ющенка в пособництві Януковичу в заволодінні "Межигір'ям" слідчий Генпрокуратури звернувся до суду з проханням накласти арешт на майно Ющенка", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Горбатюк додав, що клопотання про накладення арешту до суду передано, але дату розгляду ще не призначено.

Раніше ГПУ повідомила Ющенку про підозру в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я", а також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн. Колишньому президенту закидають привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Віктор Ющенко заперечив підозри у пособництві Януковичу в заволодінні резиденцією "Межигір'я", а також заявив про політичний підтекст цієї справи.

Як повідомлялося, раніше народний депутат Сергій Лещенко заявив, що Ющенко цілеспрямовано перевів "Межигір'я" з Державного управління справами до сфери відання Кабміну, який передав резиденцію до статуту держпідприємства "Надра України". За словами нардепа, це підприємство вивело резиденцію з держвласності на користь фіктивної донецької фірми.

Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича "Хонка" все ще Януковича Резиденція Віктора Януковича "Межигір’я" - своєрідний символ новітньої української корупції. У серпні 2017 року були визнані недійсними договори, за якими "Межигір’я" ще у 2007 вивели з держвласності, а відтак оформили на ТзОВ "Танталіт". У листопаді 137 га під резиденцією повернули у держвласність. Однак самі будівлі можна повернути лише через конфіскацію після вироку у справі Януковича.

Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича Самооборона Майдану господарює у "Межигір’ї" З 2014 року після втечі Януковича "Межигір’я" під свій контроль взяли представники Самооборони Майдану, аби залишене не знищили мародери. Пізніше самооборонівці зареєстрували громадську організацію "Національний парк України Межигір’я" і увесь цей час за допомогою Нацгвардії доглядають за резиденцією. Нещодавно вони почали реставрацію дерев’яного фасаду "Хонки".

Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича Все за благодійні внески Гроші на утримання "Межигір’я" колишні самооборонівці отримують з благодійних внесків, за які продають квитки для входу в резиденцію. Квиток коштує від 40 до 120 гривень. Найпопулярніша екскурсія "Хонкою" - 200 гривень. Хто не зміг потрапити всередину, розглядає розкіш через вікна.

Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича Народний парк Щодня у будні "Межигір’я" відвідує від 350 до 600 людей. У вихідні - 2-3 тисячі. Тут грають весілля, знімають кіно, проводять фестивалі та змагання. Комендант "Межигір’я" Денис Тарахкотелик вважає, що це місце стало народним.

Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича Усе на місці Високотехнологічна лабораторія, яка досліджувала їжу Януковича, парк його ретроавтомобілів, теплиці, комплекс відпочинку, поле для гольфу, зоопарк рідкісних тварин, зокрема, олені та славнозвісні страуси - усе залишилося на своїх місцях. Ці об’єкти полюбляють відвідувачі.

Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича Прихисток для переселенців Господарство доглядають 70 сімей-переселенців з Криму та Донбасу, які живуть тут після анексії півострова та початку війни на Сході. Зокрема, у штучних озерах Януковича вони розводять рибу, яку виловлюють і годують нужденних. Влітку тут організовують табір для дітей учасників АТО. Автор: Лілія Ржеутська

