 ГПУ просить Раду дозволити кримінальне переслідування Ярослава Дубневича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2019

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Новини

ГПУ просить Раду дозволити кримінальне переслідування Ярослава Дубневича

До Верховної Ради України надійшло подання від генпрокурора України Руслана Рябошапки з проханням дати згоду на притягнення нардепа Ярослава Дубневича до відповідальності.

Будівля ГПУ

ГПУ хоче притягти Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності

Генпрокурор України Руслан Рябошапка направив до Верховної Ради (ВР) подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України IX скликання. Про це в четвер, 17 жовтня, повідомила пресслужба ГПУ на своєму сайті.

"Генеральний прокурор просить Верховну Раду України дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності (…) народного депутата України", - зазначається на сайті ГПУ.

Хоч у повідомленні цей депутат не згадується на ім'я, але агентство "Інтерфакс-Україна" довідалося зі своїх джерел у ГПУ, що йдеться про нардепа Ярослава Дубневича (входить до депутатської групи "За майбутнє"). Про те, що у поданні йдеться про Дубневича, підтвердила також агенція "Українські новини".  

Досудове розслідування Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зібрало достатньо доказів для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних злочинів - через привласнення, розтрату ним майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, йдеться в повідомленні ГПУ. За версією слідства, ці діяння спричинили збитки у розмірі 93 мільйони 277 тисяч гривень".

За даними ГПУ, слідство має достатньо доказів, що дають підстави підозрювати, що Дубневич, будучи народним депутатом VIII скликання і перебуваючи на посаді голови Комітету ВР з питань транспорту, був обізнаний про фінансовий стан ВАТ "Укрзалізниця" та його потреби при проведенні держзакупівель. Ще одним фактором, на який вказують слідчі, є те, що нардеп "мав вплив на засновників та посадових осіб ПАТ, яке є єдиним виробником" стрілочних переводів, рамних рейок, хрестовин і комплектів роздільного скріплення.

"Докази свідчать про те, що вказана особа зі спільниками вивчила та проаналізувала попит і ціни на ринку стрілочних переводів та ухвалила рішення заволодіти коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця", - повідомили у відомстві.

Зокрема, слідство вважає, що кошти отримали контрольовані нардепом та його спільниками юридичні особи через погоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції філії "Укрзалізниці". При цьому парламентар неодноразово використовував своє службове становище в інтересах пов'язаних із ним осіб, вважають у ГПУ.

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