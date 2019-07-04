ГПУ просить офіс президента пояснити слова його речниці щодо обстрілів на Донбасі

Генеральна прокуратура України (ГПУ) направила запит до офісу президента Володимира Зеленського щодо публічних заяв його речниці Юлії Мендель про те, що військовослужбовці Збройних сил України допускають випадки обстрілу цивільних об'єктів на Донбасі. Про це ГПУ повідомила у четвер, 4 липня.

У прокуратурі заявили, що йдеться про ситуацію, яка сталася 6 червня в прямому ефірі на телеканалі "1+1", де Мендель повідомила про існування випадків обстрілів українськими військовослужбовцями цивільних об'єктів у відповідь на провокації бойовиків, в результаті чого гинуть мирні жителі. "Цей виступ відразу був поширений у засобах масової інформації та проросійських інтернет-виданнях з твердженням про те, що Збройні сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу і такі факти, як бачать автори відповідних повідомлень, визнали в адміністрації президента України", - зазначили в прокуратурі.

У ГПУ вважають, що слова Мендель можуть бути подані російськими представниками в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів і звичаїв війни саме з боку ЗСУ. Крім того, Генпрокуратура встановила, що наразі Слідчий комітет Російської Федерації розслідує понад 230 кримінальних справ щодо осіб, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

"У рамках досудового слідства у цих справах незаконно заочно пред'явлене обвинувачення близько 70 українським військовослужбовцям керівної ланки за нібито скоєні злочини, пов'язані з обстрілами об'єктів цивільної інфраструктури", - зазначили у відомстві. Водночас у ГПУ зібрали і передали в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали про невинуватість українських військовослужбовців.

1 липня Мендель викликали на допит в ГПУ як свідка з метою роз'яснення її заяв. "Під час допиту вона відмовилася надавати свідчення, вказати джерело оголошеної нею інформації, зазначивши, що сам допит є політизованим і може бути використаний проти неї, хоча поставлені слідчим питання не торкались особистого життя, а були спрямовані на роз'яснення її дій як особи, уповноваженої оприлюднити офіційну позицію глави держави", - розповіли в ГПУ. Зазначається, що нині кримінальні провадження за заявами Мендель не починалися, а сам запит направлений у рамках відкритої 29 вересня 2014 року справи.