 ГПУ повідомила про трьох підозрюваних у замовленні вбивства Гандзюк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2018

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Новини

ГПУ повідомила про трьох підозрюваних у замовленні вбивства Гандзюк

У справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк є троє головних підозрюваних у його замовленні, повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Імена він не назвав і висловив сподівання на швидкий прогрес у розслідуванні.

Юрій Луценко повідомив про трьох підозрюваних у справі Гандзюк

Юрій Луценко повідомив про трьох підозрюваних у справі Гандзюк

Генеральна прокуратура має трьох головних підозрюваних у вбивстві радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк. Про це у четвер, 8 листопада, в ефірі телеканалу "1+1" заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Я в голові маю щонайменше три прізвища основних підозрюваних у замовленні (вбивства Гандзюк. - Ред.) із 12 версій, які були висунуті, у тому числі у співпраці слідства із Катею Гандзюк. Якщо зараз я вам скажу хоч одне прізвище, я цим не допоможу слідству", - сказав він.

За його словами, підозрюваний в організації нападу Сергій Т. поки що відмовляється називати того, хто замовив злочин. "Але за тими матеріалами, якими я володію, слідство ще декілька днів тому впевнено могло зробити серйозні кроки для затримання замовника", - зазначив генпрокурор. Він заявив, що вже наступного тижня сподівається на успіхи Служби безпеки України у розслідуванні цієї справи.

DW.COM

Херсонську активістку Катю Гандзюк, смерть якої настала внаслідок нападу на неї, поховають 7 листопада у Херсоні. За що вона боролась та чому її критикували у рідному місті? Репортаж DW. (07.11.2018)

Загибель херсонської активістки Катерини Гандзюк показала нездатність силових структур України адекватно реагувати на виклики суспільства, вважає Сергій Руденко. (07.11.2018)

Як повідомлялося, Катерина Гандзюк померла 4 листопада в лікарні у Києві після того, як її ще наприкінці липня облили великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти, внаслідок чого жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. 4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на закінчене умисне вбивство. Розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю та на замовлення. В Євросоюзі та Україні закликають притягнути до відповідальності винних у смерті Гандзюк.

В середині серпня поліція затримала п'ятьох осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. Це - організатор, виконавець, пособники та водій. Усі вони - колишні учасники АТО, які воювали у складі 5-го окремого батальйону "Добровольчого українського корпусу" (ДУК). Четверо з них зізналися в скоєнні злочину. Сергій Т., який фігурує у справі як організатор, і Микита Г., якого називають безпосереднім виконавцем, зараз перебувають під вартою, інші - під домашнім арештом.

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Прощання з Катериною Гандзюк (07.11.2018)

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Прощання з Катериною Гандзюк (07.11.2018)  

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