ГПУ повідомила Канаді про відсутність підстав для санкцій проти Портнова - ЗМІ

За даними видання "НВ", Генпрокуратура України поінформувала Канаду про відсутність підстав для застосування санкцій щодо ексзаступника глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.
Генеральна прокуратура України (ГПУ) поінформувала Канаду про відсутність підстав для застосування санкцій щодо колишнього заступника глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це в понеділок, 26 серпня, повідомило видання "Новое время" ("НВ").
На сайті "НВ" зокрема опубліковано фотокопію відповідного офіційного листа від 30 липня 2019 року, підписаного заступником генпрокурора України Сергієм Кізем. У листі наголошується, що станом на 29 липня 2019 року Андрій Портнов "не має процесуального статусу підозрюваного, обвинувачуваного або підсудного". На тлі цього "юридичних підстав для перебування Портнова Андрія Володимировича (…) у списку до Положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (Україна) (…) немає", - зазначається в листі.
У 2014 році Канада запровадила санкції проти соратників експрезидента Віктора Януковича, зокрема й Портнова. В 2019 уряд Канади подовжив на п'ять років році обмежувальні заходи проти нього і ще 15 соратників Януковича.
На початку серпня цього року сам Портнов і його адвокатка повідомили, що Печерський районний суд Києва задовольнив позов Портнова про захист честі та гідності (за ініціювання канадських санкцій) і постановив стягнути на його користь із держбюджету близько семи мільйонів гривень.
"(...) Суд задовольнив мій позов про стягнення шкоди, якої завдали мені чиновники ГПУ, МЗС і посольства України в Канаді за ініціювання канадських санкцій і фальсифікацію кримінальних справ. Сума шкоди - близько 300 тисяч доларів США", - написав Портнов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
Він заявив, що не вимагатиме "жодної копійки" з українського бюджету, а має намір дочекатися, коли "казначейство стягне всі гроші з заступника генпрокурора Стрижевської, чиновників МЗС і посла України в Канаді Шевченка".