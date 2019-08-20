ГПУ повідомила Канаді про відсутність підстав для санкцій проти Портнова - ЗМІ

Генеральна прокуратура України (ГПУ) поінформувала Канаду про відсутність підстав для застосування санкцій щодо колишнього заступника глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це в понеділок, 26 серпня, повідомило видання "Новое время" ("НВ").

На сайті "НВ" зокрема опубліковано фотокопію відповідного офіційного листа від 30 липня 2019 року, підписаного заступником генпрокурора України Сергієм Кізем. У листі наголошується, що станом на 29 липня 2019 року Андрій Портнов "не має процесуального статусу підозрюваного, обвинувачуваного або підсудного". На тлі цього "юридичних підстав для перебування Портнова Андрія Володимировича (…) у списку до Положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (Україна) (…) немає", - зазначається в листі.

У 2014 році Канада запровадила санкції проти соратників експрезидента Віктора Януковича, зокрема й Портнова. В 2019 уряд Канади подовжив на п'ять років році обмежувальні заходи проти нього і ще 15 соратників Януковича.

На початку серпня цього року сам Портнов і його адвокатка повідомили, що Печерський районний суд Києва задовольнив позов Портнова про захист честі та гідності (за ініціювання канадських санкцій) і постановив стягнути на його користь із держбюджету близько семи мільйонів гривень.

"(...) Суд задовольнив мій позов про стягнення шкоди, якої завдали мені чиновники ГПУ, МЗС і посольства України в Канаді за ініціювання канадських санкцій і фальсифікацію кримінальних справ. Сума шкоди - близько 300 тисяч доларів США", - написав Портнов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Він заявив, що не вимагатиме "жодної копійки" з українського бюджету, а має намір дочекатися, коли "казначейство стягне всі гроші з заступника генпрокурора Стрижевської, чиновників МЗС і посла України в Канаді Шевченка".