 ГПУ переглядає 15 справ щодо компанії Burisma - Рябошапка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2019

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ГПУ переглядає 15 справ щодо компанії Burisma - Рябошапка

Слідчі ГПУ розглядають у 15 справах щодо компанії Burisma і той епізод, що стосується Хантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, пояснив генпрокурор України Руслан Рябошапка.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка (архівне фото)

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) переглядає майже 15 справ, що стосуються компанії Burisma. Про це він розповів у п'ятницю, 4 жовтня, журналістам у Києві.

Відповідаючи на питання представників ЗМІ, Рябошапка додав, що в полі зору слідчих опинився і епізод, пов'язаний з Хантером Байденом - сином ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Хантер Байден обіймав раніше керівну посаду в Burisma.

"Наразі ми проводимо аудит тих проваджень, які здійснювалися раніше Генеральною прокуратурою. У тій сфері, про яку ви говорите, де можуть бути причетними і можуть бути фігурантами Злочевський (екс-міністр екології Микола Злочевський - Ред.), Курченко (український бізнесмен Сергій Курченко - Ред.) та інші люди або компанії - таких проваджень півтора десятка. Ми наразі переглядаємо всі провадження, які були закриті або роздроблені, або розслідувалися раніше, для того щоб ухвалити рішення в тих випадках, де були прийняті незаконні процесуальні рішення, переглянути їх", - сказав він, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Жодного тиску на Рябошапку

Водночас генпрокурор запевнив, що жодного тиску на нього як на генерального прокурора в жодному кримінальному провадженні не було. "Ніхто ні із закордонних, ні вітчизняних чиновників, політиків, не телефонував мені й не намагався вплинути на мої рішення щодо конкретних кримінальних проваджень", - сказав Рябошапка, відповідаючи на запитання про те, чи прохав хтось, зокрема особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, розслідувати можливу причетність Хантера Байдена до протиправних дій в Україні.

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Хантер Байден став членом ради директорів компанії Burisma навесні 2014 року. На той час група компаній Burisma Group контролювалася колишнім міністром екології в уряді Миколи Азарова Миколою Злочевським.

Наприкінці 2014 року Злочевський залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні. Генпрокуратура розслідувала кілька кримінальних проваджень, де згадувався Злочевський, у 2015-2016 роках передала ці справи до НАБУ.

У січні 2017 року компанія Burisma заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій стосовно президента цієї групи Злочевського та операційних компаній, що входять до Burisma Group, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, у вересні 2019 року колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Україна не має правових підстав для проведення розслідування щодо Джозефа Байдена або його сина Хантера Байдена.

Нагадаємо, під час проведеної у липні цього року телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським господар Білого дому говорив про поновлення в Україні розслідування щодо  Байдена.

Нині його батько Джо Байден вважається найімовірнішим головним конкурентом Трампа від демократів на запланованих на 2020 рік виборів президента США.

Під тиском Конгресу та громадськості Білий дім оприлюднив стенограму розмови з Зеленським. Після публікації стенограми члени Палати представників ініціювали процедуру імпічменту проти Трампа, звинувативши його в протиправних діях, зокрема спробах чинити тиск на іноземного лідера з метою нейтралізувати свого головного суперника на виборах

Дивитись відео 01:06

Зеленський про "свого генпрокурора" (26.09.2019)

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Аудіо й відео до теми

Зеленський про "свого генпрокурора" (26.09.2019)  

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