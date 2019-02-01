ГПУ не оскаржуватиме вирок Януковичу в справі про держзраду - Луценко

Генпрокуратура України не буде подавати апеляцію на вирок екс-президенту України Віктору Януковичу щодо державної зради. З такою заявою виступив генпрокурор України Юрій Луценко Луценко в ефірі телеканалу "Прямий" ввечері у п'ятницю, 1 лютого. Це рішення рішення генпрокурор пояснив необхідністю зосередитися на доведенні причетності Януковича до інших злочинів, яку йому закидають слідчі.

"Чи задовольняє мене термін (ув'язнення, до якого засудили Віктора Януковича. - Ред.)? Можна звичайно сперечатися, тому що ми просили 15 років. Але я як генпрокурор, порадившись із прокурорами в цьому провадженні, ухвалив рішення не подавати апеляцію, а зосередитися над наступною справою", - пояснив Луценко.

Зокрема, йдеться про справу щодо розстрілів під час Євромайдану. Він зауважив, що досудове слідство щодо підозрюваних у розстрілах вже завершене. "Вважаємо, що у нас є всі докази для передачі до суду... того, що команди Януковича, Якименка (екс-глави СБУ Олександра Якименка. - Ред.), Захарченка (екс-глави МВС Віталія Захарченка. - Ред.) та їхніх підлеглих призвели до розстрілів мирних людей на Майдані", - заявив генпрокурор України.

Нагадаємо, 24 січня після майже двох років судового розгляду Оболонський районний суд Києва визнав Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні війни проти України. Його заочно засудили до 13 років ув'язнення.

Натомість суд виправдав Януковича за обвинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Також суд ухвалив рішення стягнути з екс-президента близько 98,6 тисячі гривень як процесуальні витрати за проведення судових експертиз.

Вирок набуде чинності після закінчення терміну подачі апеляції в 30 днів. Термін відбування покарання Януковичем, який на даний момент переховується у Росії, рахуватимуть "з часу його затримання".

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