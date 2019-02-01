 ГПУ не оскаржуватиме вирок Януковичу в справі про держзраду - Луценко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2019

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Новини

ГПУ не оскаржуватиме вирок Януковичу в справі про держзраду - Луценко

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура України не буде оскаржувати вирок екс-президенту Віктору Януковичу в справі про держзраду, а хоче натомість сконцентруватися на доведенні інших злочинів, які вона йому закидає.

Юрій Луценко

Юрій Луценко запевняє, що ГПУ сконцентрується на доведенні інших злочинів Януковича

Генпрокуратура України не буде подавати апеляцію на вирок екс-президенту України Віктору Януковичу щодо державної зради. З такою заявою виступив генпрокурор України Юрій Луценко Луценко в ефірі телеканалу "Прямий" ввечері у п'ятницю, 1 лютого. Це рішення рішення генпрокурор пояснив необхідністю зосередитися на доведенні причетності Януковича до інших злочинів, яку йому закидають слідчі.

"Чи задовольняє мене термін (ув'язнення, до якого засудили Віктора Януковича. - Ред.)? Можна звичайно сперечатися, тому що ми просили 15 років. Але я як генпрокурор, порадившись із прокурорами в цьому провадженні, ухвалив рішення не подавати апеляцію, а зосередитися над наступною справою", - пояснив Луценко.

DW.COM

На суді за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у держзраді оголошено припинення розгляду справи. Судді готуються до виголошення вироку. DW нагадує головні факти щодо перебігу цього судового процесу. (06.12.2018)

Після майже двох років судового розгляду суд у Києві визнав екс-президента України Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні війни проти України. Його засудили до 13 років ув'язнення. (24.01.2019)

Зокрема, йдеться про справу щодо розстрілів під час Євромайдану. Він зауважив, що досудове слідство щодо підозрюваних у розстрілах вже завершене. "Вважаємо, що у нас є всі докази для передачі до суду... того, що команди Януковича, Якименка (екс-глави СБУ Олександра Якименка. - Ред.), Захарченка (екс-глави МВС Віталія Захарченка. - Ред.) та їхніх підлеглих призвели до розстрілів мирних людей на Майдані", - заявив генпрокурор України.

Нагадаємо, 24 січня після майже двох років судового розгляду Оболонський районний суд Києва визнав Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні війни проти України. Його заочно засудили до 13 років ув'язнення.

Натомість суд виправдав Януковича за обвинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Також суд ухвалив рішення стягнути з екс-президента близько 98,6 тисячі гривень як процесуальні витрати за проведення судових експертиз.

Вирок набуде чинності після закінчення терміну подачі апеляції в 30 днів. Термін відбування покарання Януковичем, який на даний момент переховується у Росії, рахуватимуть "з часу його затримання".

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