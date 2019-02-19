 ГПУ зупинила розслідування проти активіста Євромайдану Бубенчика | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2019

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Новини

ГПУ зупинила розслідування проти активіста Євромайдану Бубенчика

Активісту Євромайдану Івану Бубенчику закидали замах на вбивство правоохоронця під час масових протестів 2014 року в Києві. Генпрокуратура розслідування зупинила.

Генпрокуратура України

Генеральна прокуратура України (ГПУ) зупинила розслідування щодо активіста Євромайдану Івана Бубенчика, якого підозрювали у замаху на вбивство правоохоронця на Майдані Незалежності під час масових протестів 2014 року.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит агенції "Українські новини", отриманій у п'ятницю, 16 серпня. "Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні зараз зупинене", - зазначають у ГПУ.

Таким чином, обвинувальний акт стосовно Бубенчика до суду не передано. Також не спрямовано до суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі закону про амністію учасників Революції гідності. Генпрокуратура відмовилася відповісти, який запобіжний захід нині діє стосовно підозрюваного.

ГПУ підозрювала Бубенчика в тому, що 20 лютого 2014 року він вистрілив із мисливського нарізного карабіна в бік співробітників правоохоронних органів, котрі перебували неподалік монументу Незалежності на Майдані в Києві. Внаслідок пострілу один з військовослужбовців зазнав тяжких тілесних ушкоджень.

5 квітня 2018 року Генпрокуратура України зняла попередню підозру в убивстві двох правоохоронців з Івана Бубенчика. Тоді ГПУ також відкликала клопотання про арешт. Підозру Бубенчику було змінено на "замах на вбивство військовослужбовця в зв'язку з його діяльністю з охорони громадського порядку". Також активісту висунули підозру в носінні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали Бубенчика 3 квітня 2018 року за підозрою в убивстві двох міліціонерів під час Революції гідності. У лютому 2016 року в інтерв'ю ЗМІ Бубенчик сам заявляв, що стріляв у міліціонерів 20 лютого 2014 року в центрі Києва і начебто вбив двох бійців спецпідрозділу "Беркут".

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