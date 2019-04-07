ГПУ змінила підозру Владиславу Мангеру в справі вбивства Катерини Гандзюк

Генеральна прокуратура України (ГПУ) змінила підозру голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру в справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це в четвер, 25 квітня, написав речник Генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Владиславу Мангеру органом досудового розслідування змінено підозру (…) як організатору злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Підозру змінено, виходячи з отриманих доказів і наявних у слідства підстав", - написав Лисенко.

Так само підозру змінено ще п'ятьом обвинуваченим у цій справі - В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимирові Васяновичу, Микиті Грабчуку і Сергію Торбину, зазначив Лисенко. Водночас Ігоря Павловського, котрий також фігурує в справі Гандзюк, Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою.

"Хід слідства узгоджується з рідними та адвокатами загиблої", - додав речник Генпрокуратури.

Раніше видання "Слідство.інфо" повідомляло, що тепер Мангера обвинувачують не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Гандзюк. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Доти голову Херсонської облради обвинувачували в організації вбивства і умисному вбивстві. Така стаття загрожувала б позбавленням волі від 10 до 15 років або довічним ув'язненням, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою активістку Катерину Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доставили в місцеву лікарню, але невдовзі перевели в одну з медустанов Києва. 4 листопада Гандзюк померла.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з контролю за розслідуванням нападів на громадських активістів заявив, що з підозрюваним у вбивстві співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв і його заступник Євген Рищук.

11 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Мангеру оголошено про підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. 15 лютого Шевченківський районний суд Києва обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 березня з правом внесення застави в розмірі майже 2,5 мільйона гривень. Того ж дня він вийшов з СІЗО після внесення застави.

6 березня Шевченківський районний суд Києва на місяць відсторонив його від посади голови Херсонської обласної ради.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення одягнути електронний браслет на Мангера й забрати у нього закордонний паспорт.

15 квітня Шевченківський райсуд Києва на засіданні відмовився подовжувати термін відсторонення Мангера від посади голови Херсонської облради.