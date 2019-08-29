ГПУ закрила справу проти ексзаступника голови ВР Ігоря Калєтніка

Генеральна прокуратура України (ГПУ) закрила справу проти колишнього першого заступника голови Верховної Ради Ігоря Калєтніка. Про це повідомило в п'ятницю, 30 серпня, Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, заступник генерального прокурора Сергій Кизь вирішив закрити кримінальне провадження проти Ігоря Калєтніка у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Закриття справи відбулося "без вивчення матеріалів кримінального провадження", наголошується в повідомленні. Справа стосувалася організації та проведення голосування за так звані "диктаторські закони", що відбулося 29 серпня 2018 року.

Крім того, управління стверджує, що Генпрокуратура перекрила слідчим доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. У повідомленні також зазначається, що колишній генпрокурор Юрій Луценко вніс зміни до 20 кримінальних проваджень. Це відбулося "після закінчення робочого дня" з 18:00 до 19:00, наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада призначила Руслана Рябошапку на пост генерального прокурора України, звільнивши того ж дня з цієї посади Юрія Луценка.