 ГПУ допитала Лещенка у справі Манафорта | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Новини

ГПУ допитала Лещенка у справі Манафорта

Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що під час допиту в Генпрокуратурі передав слідству оригінали документів, які повернуло йому ФБР після засудження Пола Манафорта.

Сергій Лещенко

Сергій Лещенко

Генеральна прокуратура України у четвер, 23 травня, провела допит народного депутата України Сергія Лещенка у справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів.

"Сьогодні під час допиту в Генпрокуратурі передав слідству оригінали документів, які мені у вівторок повернуло ФБР (Федеральне бюро розслідувань США. - Ред.) у зв'язку із завершенням слідства та засудженням Манафорта в Америці. Публікую протокол повернення мені речових доказів від ФБР", - написав Лещенко на своїй сторінці у Facebook у четвер, 23 травня, прикріпивши відскановану копію протоколу.

Нардеп зазначив, що серед переданих до прокуратури документів є оригінальні з підписами Манафорта та печаткою компанії "Девіс Манафорт". "Вони (документи, - Ред.) дозволяють відстежити переказ однієї з сум, яка фігурує в "амбарний книзі" Партії регіонів. Серед документів є договір на переказ від Януковича на Манафорта 750 тисяч доларів з рахунку офшорної компанії з Белізу, який було відкрито в Киргизстані", - повідомив Лещенко. Він також зазначив, що аналогічна сума з аналогічною датою фігурує в "чорній бухгалтерії" партії екс-президента України Віктора Януковича.

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За словами Лещенка, передані документи та засудження Манафорта в США підтверджують правдивість "амбарної книги" Януковича. "Сподіваюся, генпрокурор Луценко перестане брехати американському істеблішменту та Джуліані (адвокату Трампа Руді Джуліані. - Ред.) про фейковість доказів, що він не припиняє робити, аби тільки зберегти посаду - і втягнувши Україну у внутрішньоамериканські політичні розборки", - зазначив Лещенко.

Нагадаємо, 14 травня генпрокурор України Юрій Луценко заявив про намір викликати на допит Сергія Лещенка з імовірним подальшим врученням підозри у справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів. Луценко закидав Лещенку розголошення даних досудового слідства стосовно так званої "чорної каси" Партії регіонів, що нібито призвело до втручання в американські вибори з української території.

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Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)

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Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)  

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